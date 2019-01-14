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Cadillac назвал характеристики обновленного кроссовера XT6

Автоконцерн Cadillac опубликовал технические характеристики модернизированного кроссовера XT6, дебют которого намечен на конец года в рамках автосалона в Детройте. Накануне на просторах интернета появился тизер транспортного средства, однако его цена по-прежнему неизвестна. Предварительный заказ модели начнётся уже через 2-3 месяца.
Cadillac назвал характеристики обновленного кроссовера XT6

В подкапотном пространстве Cadillac XT6 размещена 3,6-литровая 6-цилиндровая силовая установка, генерирующая чуть более 305 лошадиных сил. Движок функционирует в паре с 9-ступенчатой АКПП. XT6 пока лишился системы Super Cruise, обеспечивающей часть функций «автопилота». Вероятнее всего, машина получит ее лишь через год.

В список оснащения автомобиля входит система ночного виденья, круговой видеообзор, контроллер слепой зоны, светодиодная оптика и новые колёсные диски на 20 и 21 дюймов. Модификация XT6 Sport получит видоизмененную выхлопную систему и оконные молдинги. О линейке двигателей пока ничего неизвестно.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:30

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