Cadillac назвал характеристики обновленного кроссовера XT6





В подкапотном пространстве Cadillac XT6 размещена 3,6-литровая 6-цилиндровая силовая установка, генерирующая чуть более 305 лошадиных сил. Движок функционирует в паре с 9-ступенчатой АКПП. XT6 пока лишился системы Super Cruise, обеспечивающей часть функций «автопилота». Вероятнее всего, машина получит ее лишь через год.В список оснащения автомобиля входит система ночного виденья, круговой видеообзор, контроллер слепой зоны, светодиодная оптика и новые колёсные диски на 20 и 21 дюймов. Модификация XT6 Sport получит видоизмененную выхлопную систему и оконные молдинги. О линейке двигателей пока ничего неизвестно.