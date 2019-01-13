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В Африке рыбак поймал гигантскую пиранью

В Африке мужчина во время рыбалки сумел поймать гигантских размеров пиранью. Соответствующим уловом похвастался опытный рыбак Джереми Уэйд, который был поражен габаритами подводного обитателя.
В Африке рыбак поймал гигантскую пиранью

Обычно размеры пираний достаточно скромные, поэтому улов Уэйда заметно выделяется. В частности, добыча мужчины примерно в 50 раз превосходит среднестатистические габариты этой рыбы. Предварительно, длина улова опытного рыбака может достигать порядка 1,5 метра, при этом вес оказался на уровне 50 кг. Благодаря своим характеристикам, уверены эксперты, пиранья может охотиться даже на крокодилов. За особью Джереми Уэйд гнался около трех дней.
В Африке рыбак поймал гигантскую пиранью

Специалисты также делятся опытом, что данная особь наверняка не единственная в здешних водах, являясь среди рыбаков объектом спортивной рыбалки. Чтобы подтвердить свои слова, Уэйд поделился снимком со своим внушительным уловом на просторах социальных сетей, вызвав тем самым бурное обсуждение среди пользователей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:43

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