В Африке рыбак поймал гигантскую пиранью





Обычно размеры пираний достаточно скромные, поэтому улов Уэйда заметно выделяется. В частности, добыча мужчины примерно в 50 раз превосходит среднестатистические габариты этой рыбы. Предварительно, длина улова опытного рыбака может достигать порядка 1,5 метра, при этом вес оказался на уровне 50 кг. Благодаря своим характеристикам, уверены эксперты, пиранья может охотиться даже на крокодилов. За особью Джереми Уэйд гнался около трех дней.Специалисты также делятся опытом, что данная особь наверняка не единственная в здешних водах, являясь среди рыбаков объектом спортивной рыбалки. Чтобы подтвердить свои слова, Уэйд поделился снимком со своим внушительным уловом на просторах социальных сетей, вызвав тем самым бурное обсуждение среди пользователей.