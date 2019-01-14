Эксперты рассказали, как часто стоит принимать душ





По мнению дерматологов, нет необходимости ежедневно принимать душ, только если человек не потеет много на работе или в спортивном зале. Оптимально устраивать “банный день” не больше трех раз в неделю. Кроме того, разнится частота посещения душа в зависимости от сезона, поскольку летом это делать нужно чаще. Эксперты призывают быть осторожнее с постоянным использованием гелей для душа и прочих средств, чтобы не делать кожу более уязвимой.Также рекомендовано после такого воздействия непременно применять увлажняющий крем. Важно не подвергать кожу чрезмерно горячей воде, достаточно отрегулировать теплый поток. Посещать душ ежедневно, по утверждениям дерматологов, можно тем, кто страдает от жирной кожи, акне, а также повышенной потливости.