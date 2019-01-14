Названы 5 причин неэффективности лекарств воздействия лекарств на организм человека





Следует делать перерыв между приёмами различных лекарств не менее получаса, иначе их компоненты могут нивелировать воздействие друг друга на организм человека. Исключение – предусматривание врачом сочетания определённого комплекса медикаментов для одновременного приёма.Также лекарства могут не оказать благотворного влияния на организм, если человек не довёл курс лечения до конца. Так бывает достаточно часто: почувствовав улучшение, пациент забывает принимать медпрепарт вовремя или вовсе решает, что он ему уже ни к чему. Это может обернуться возвращением недуга с большей силой.Не будет пользы от лекарства, если при его приёме пациентом не соблюдался режим. Это особенно важно, когда речь идёт об антибиотиках. Для действия медикамента концентрация его веществ в организме должна пребывать на одинаковом уровне.Также не следует принимать определённые медпрепараты вместе с употреблением пищи. Данная информация прописывается в инструкциях к лекарственным средствам. Более всего препятствуют их действию продукты, которые богаты клетчаткой.Ещё одна причина неэффективности лекарств, также достаточно распространённая, – неправильное запивание. Для этого должна использоваться вода комнатной температуры, отмечают специалисты, но ни в коем случае не кофе, чай, сок или молоко. Всё это может привести к слишком быстрому или, напротив, медленному расщеплению медпрепаратов.