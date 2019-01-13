Юлию Барановскую заподозрили в романе с Кириллом Туриченко

На своей странице в соцсети Юлия Барановская разместила пост, где достаточно трогательно поздравила Кирилла Туриченко с 36-летием. Слухи о романе пары ходили уже какое-то время, но теперь поклонники звезды только убедились в своих подозрениях. Судя по публикации, пару связывают тесные отношения. Барановская отметила, что хотя их и разделяет расстояние, она всегда рядом. “Мой очень талантливый, очень душевный и настоящий”, — отметила звезда, передав также солисту “Иванушек International” привет и поздравления от детей. Свое поздравление сопроводила автор поста также большим количеством виртуальных поцелуев.В комментариях фолловеры страницы Юлии Барановской сделали вывод, что знаменитость закрутила с Туриченко роман, и уже не пытается его скрывать. Подписчики пожелали ей счастья, хотя сама теледива не торопится делать официальных заявлений о своей личной жизни.