Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали 37-летие Кейт Миддлтон





По утверждениям инсайдеров, свой 37-й день рождения герцогиня Кембриджская отмечала в компании друзей и своего супруга принца Уильяма. Проходило мероприятие в загородном особняке Анмер-Холл, находящемся в Норфолке. При этом принца Гарри и его дамы сердца на празднике в честь Миддлтон не оказалось. В то же время остается неизвестным, проигнорировали герцог и герцогиня Сассекские указанное мероприятие преднамеренно, либо же они просто не получили приглашения на празднование дня рождения возлюбленной принца Уильяма.Официальных комментариев на этот счет от представителей королевского семейства Великобритании до настоящего времени не поступало. В то же время в последние несколько месяцев то и дело появляются слухи о том, что отношения между ее членами становятся все более напряженными.