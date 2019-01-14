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Названа стоимость нового смартфона Xiaomi Redmi 7

Представители компании Xiaomi огласили цену нового девайса Redmi 7, релиз которого запланирован на следующий месяц. Устройство появится в продаже по цене от 105 до 120 долларов, уточнил руководитель бренда Лей Цзунь.
Названа стоимость нового смартфона Xiaomi Redmi 7

По словам экспертов, в связи с бюджетной стоимостью, некоторые технические характеристики аппарата пострадают. Вероятнее всего, смартфон не будет иметь 48-Мп камеры и стеклянных панелей с обоих сторон.

Предположительно, разработчики оснастят новинку, функционирующую на базе процессора Helio P60 или Snapdragon 636, стандартным портом USB-C и сдвоенной камерой. Гарантия на смартфон составит 1,5 года.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:00

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