Названа стоимость нового смартфона Xiaomi Redmi 7





По словам экспертов, в связи с бюджетной стоимостью, некоторые технические характеристики аппарата пострадают. Вероятнее всего, смартфон не будет иметь 48-Мп камеры и стеклянных панелей с обоих сторон.Предположительно, разработчики оснастят новинку, функционирующую на базе процессора Helio P60 или Snapdragon 636, стандартным портом USB-C и сдвоенной камерой. Гарантия на смартфон составит 1,5 года.