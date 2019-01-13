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Ученые составили список самых быстрых животных на Земле

Ученые составили перечень самых быстрых животных, населяющих Землю. Специалисты разделили представителей фауны в зависимости от зоны их обитания.
Ученые составили список самых быстрых животных на Земле

Предельной скоростью гепарда является 120 км/ч, хотя обычно этот представитель семейства кошачьих не передвигается в таком темпе. Что до водных обывателей, то здесь лидирует рыба-меч, которой под силу набирать около 90 км/ч. По воздуху быстрее остальных передвигается стриж, развивая скорость до 333 км/ч. Особенность маленькой колибри в том, что летательная мышца этого пернатого сокращается в сумме за 8 миллисекунд, а у тараканов мышцы в процессе бега делают это за 3-12 миллисекунды.

Населяющий тропические леса муравей Odontomachos в списке оказался по той причине, что челюсть его смыкается со скоростью 0,1 мс. Таким образом этот представитель животного мира охотится, а также защищает себя от потенциальной угрозы.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:00

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