Ученые составили список самых быстрых животных на Земле





Предельной скоростью гепарда является 120 км/ч, хотя обычно этот представитель семейства кошачьих не передвигается в таком темпе. Что до водных обывателей, то здесь лидирует рыба-меч, которой под силу набирать около 90 км/ч. По воздуху быстрее остальных передвигается стриж, развивая скорость до 333 км/ч. Особенность маленькой колибри в том, что летательная мышца этого пернатого сокращается в сумме за 8 миллисекунд, а у тараканов мышцы в процессе бега делают это за 3-12 миллисекунды.Населяющий тропические леса муравей Odontomachos в списке оказался по той причине, что челюсть его смыкается со скоростью 0,1 мс. Таким образом этот представитель животного мира охотится, а также защищает себя от потенциальной угрозы.