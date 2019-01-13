Маргарита Ларченко намерена подать в суд на своих хейтеров

«Нам глубоко плевать, не надо нас пугать статьями… Если по всем статьям еще не закрыли «Дом-2», а там просто беспредел творится и ты находишься в этом беспределе, то мы ничего не делаем, а лишь высказываем свое мнение, что не запрещено любому участнику», - отреагировали они.





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