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Маргарита Ларченко намерена подать в суд на своих хейтеров

Участница телепроекта «Дом-2» Маргарита Ларченко, которая вот уже полгода строит отношения с Ильей Яббаровым, сообщила своим подписчикам о том, что решила быть добрее. Однако случится это только после того, как она накажет всех своих обидчиков.

По словам девушки, ее помощники скопировали каждое негативное высказывание в ее адрес, а теперь все недоброжелатели понесут наказание согласно закону – выплатят ей миллион рублей в качестве моральной компенсации, либо будут трудиться на благо государства 240 часов.

Маргарита Ларченко намерена подать в суд на своих хейтеров

Отметим, что Рита действительно очень часто подвергается критике со стороны пользователей социальной сети Instagram. В основном ее не могут простить за то, что она увела Илью у девушки, которая ждет от него ребенка.

Ларченко надеется на то, что угроза расправы остановит многих хейтеров, однако тех ее новый пост только развеселил.

Маргарита Ларченко намерена подать в суд на своих хейтеров

«Нам глубоко плевать, не надо нас пугать статьями… Если по всем статьям еще не закрыли «Дом-2», а там просто беспредел творится и ты находишься в этом беспределе, то мы ничего не делаем, а лишь высказываем свое мнение, что не запрещено любому участнику», - отреагировали они.

Стоит сказать, что возлюбленная Яббарова не первая героиня телестройки, угрожающая подписчикам судебными разбирательствами. Некоторое время назад наказать своих хейтеров хотела Александра Черно, однако от слов к делу она так и не приступила.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:20

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