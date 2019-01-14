Американцы сделали фото призрака девочки в окне университета





Инцидент имел место накануне в Университете Джонсона и Уэльса, который уже успел стать фигурантом историй о призраках. По местным легендам, в здании поселились не меньше дюжины странных сущностей, среди которых покойный студент, уборщица и даже профессор в очках. Еще одна жуткая история связана с призраком девочки с косичками, якобы разгуливающей по коридорам в полумраке.Накануне же слухам появилось “подтверждение”. Один из студентов при попытке протестировать новую камеру несколько раз сфотографировал фасад учебного заведения, не заметив ничего странного. Вернувшись домой, молодой человек обратил внимание, что в одном из окон третьего этажа четко просматривается образ девочки с косичками, но обычного ребенка фигура не напоминает. Откуда она там взялась-остается неизвестным. Некоторые пользователи считают, что все дело в фотомонтаже.