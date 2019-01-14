АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Американцы сделали фото призрака девочки в окне университета

В США в одном из университетов города Денвер удалось запечатлеть на фото призрак девочки. Странная фигура была замечена очевидцами в окне учебного заведения.
Американцы сделали фото призрака девочки в окне университета

Инцидент имел место накануне в Университете Джонсона и Уэльса, который уже успел стать фигурантом историй о призраках. По местным легендам, в здании поселились не меньше дюжины странных сущностей, среди которых покойный студент, уборщица и даже профессор в очках. Еще одна жуткая история связана с призраком девочки с косичками, якобы разгуливающей по коридорам в полумраке.
Американцы сделали фото призрака девочки в окне университета

Накануне же слухам появилось “подтверждение”. Один из студентов при попытке протестировать новую камеру несколько раз сфотографировал фасад учебного заведения, не заметив ничего странного. Вернувшись домой, молодой человек обратил внимание, что в одном из окон третьего этажа четко просматривается образ девочки с косичками, но обычного ребенка фигура не напоминает. Откуда она там взялась-остается неизвестным. Некоторые пользователи считают, что все дело в фотомонтаже.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названа стоимость нового смартфона
Американцы сделали фото призрака
Игровой трон Acer Predator Thronos
Эксперты рассказали, чем может быть
Эксперты рассказали, какие кроссоверы
Citroen поднял цены почти на все свои
В Японии создали снотворное,
Принц Гарри и Меган Маркл
Озвучены самые странные правила для
Юлию Барановскую заподозрили в романе с
Супруга Павла Мамаева Алана сообщила в
В МГУ появятся новые магистерские
Актриса Тесса Томпсон рассказала о
Ученые составили список самых быстрых
В жилом районе Сочи обрушившееся
Элли Бамбер бросила звезду сериала
В Африке рыбак поймал гигантскую пиранью
В Тверской области два человека погибли
Лера Кудрявцева опубликовала фото с
Специалисты считают, что седан Nissan
Актер и режиссер Евгений Радомысленский
Спроектированный в 1960-х трактор К-700
Космонавты планируют выращивать бобы за
Эксперты назвали лучшие автомобили по
Роскосмос: «Спектр-Р» не отреагировал
Суд вернул Виктору Золотову иск к
Татьяна Навка поделилась с фанатами
Маргарита Ларченко намерена подать в
Ученые озвучили неожиданные причины
Шоу “Корки льда” в Москве не станут
Просмотреть все новости