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Игровой трон Acer Predator Thronos показали на «живых» фото

Игровой трон Acer Predator Thronos, впервые о котором производитель упомянул минувшим летом, был представлен на днях в рамках CES- 2019. Благодаря этому кресло для геймеров появилось на «живых» фото.
Игровой трон Acer Predator Thronos показали на «живых» фото

Известно, что высота Acer Predator Thronos – полтора метра. Конструкция оборудована множеством регулировок, двумя подстаканниками. В игровое кресло встраиваются три монитора на 27 дюймов каждый – в зависимости от этого игровой трон будет подразделяться на конфигурации. Скорее всего, мышь и клавиатура станут поставлять в комплекте.

Пока ещё нет сведений о стоимости, даже примерной, данного устройства, ровно, как и даты старта продаж. Эксперты полагают, что Acer Predator Thronos появится в магазинах не раньше лета, а пока геймеры могут довольствоваться лишь его «живыми» фото.



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 03:00

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