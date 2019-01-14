Игровой трон Acer Predator Thronos показали на «живых» фото
Игровой трон Acer Predator Thronos, впервые о котором производитель упомянул минувшим летом, был представлен на днях в рамках CES- 2019. Благодаря этому кресло для геймеров появилось на «живых» фото.
Известно, что высота Acer Predator Thronos – полтора метра. Конструкция оборудована множеством регулировок, двумя подстаканниками. В игровое кресло встраиваются три монитора на 27 дюймов каждый – в зависимости от этого игровой трон будет подразделяться на конфигурации. Скорее всего, мышь и клавиатура станут поставлять в комплекте.
Пока ещё нет сведений о стоимости, даже примерной, данного устройства, ровно, как и даты старта продаж. Эксперты полагают, что Acer Predator Thronos появится в магазинах не раньше лета, а пока геймеры могут довольствоваться лишь его «живыми» фото.
Известно, что высота Acer Predator Thronos – полтора метра. Конструкция оборудована множеством регулировок, двумя подстаканниками. В игровое кресло встраиваются три монитора на 27 дюймов каждый – в зависимости от этого игровой трон будет подразделяться на конфигурации. Скорее всего, мышь и клавиатура станут поставлять в комплекте.
Пока ещё нет сведений о стоимости, даже примерной, данного устройства, ровно, как и даты старта продаж. Эксперты полагают, что Acer Predator Thronos появится в магазинах не раньше лета, а пока геймеры могут довольствоваться лишь его «живыми» фото.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 03:00