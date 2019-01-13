Элли Бамбер бросила звезду сериала “Игра престолов” Ричарда Мэддена





По утверждениям источников, Элли Бамбер не посетила церемонию награждения номинантов “Золотого глобуса”, где звезда “Игры престолов” стал обладателем статуэтки в качества “Лучшего актера драматического сериала”. Близкие к паре инсайдеры утверждают, что актриса и Ричард Мэдден не могли прекратить спорить до самого разрыва, и даже думали о том, чтобы временно походить на терапию для влюбленных. Однако в итоге выяснилось, что у Элли Бамбер и ее бойфренда скопилось слишком много проблем, решить которые не представляется возможным.Также источники уверяют, что после разрыва актеры надеются все же сохранить дружеские отношения. Официальных комментариев относительно вероятного расставания ни от кого из участников конфликта к настоящему моменту не поступало.