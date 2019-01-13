АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Лера Кудрявцева опубликовала фото с мамой и сестрой на отдыхе

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала совместное фото с мамой и сестрой на отдыхе. Фолловеры в Instagram похвалили знаменитость за шикарный внешний вид, отметив её сходство со своими родственницами.
Лера Кудрявцева опубликовала фото с мамой и сестрой на отдыхе


Лера Кудрявцева по примеру своих звёздных коллег тоже отправилась отдыхать сразу после новогодних праздников. Ведущая, в отличие от большинства представителей отечественного шоу-бизнеса, не захотела проводить отпуск на Мальдивах, а выбрала для себя и своей семьи небольшой курорт в ОАЭ. Оттуда она уже успела опубликовать совместное фото с мамой и сестрой, продемонстрировав тем самым публике, что находится в прекрасной форме. Несмотря на то, что снимок сделан в стиле селфи, подписчики Instagram-профиля Кудрявцевой всё же смогли рассмотреть стройные ноги телеведущей, которые отлично виднелись в отражении её зеркальных солнцезащитных очков.

К слову, в комментариях также отметились и пользователи, которые искренне позавидовали семейному отдыху Леры Кудрявцевой, признавшись, что им бы сейчас тоже хотелось закрывать глаза солнцезащитными очками из-за ярких лучей, а не пытаться спастись от холода в тёплой квартире.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруга Павла Мамаева Алана сообщила в
В МГУ появятся новые магистерские
Актриса Тесса Томпсон рассказала о
Ученые составили список самых быстрых
В жилом районе Сочи обрушившееся
Элли Бамбер бросила звезду сериала
В Африке рыбак поймал гигантскую пиранью
В Тверской области два человека погибли
Лера Кудрявцева опубликовала фото с
Специалисты считают, что седан Nissan
Актер и режиссер Евгений Радомысленский
Спроектированный в 1960-х трактор К-700
Космонавты планируют выращивать бобы за
Эксперты назвали лучшие автомобили по
Роскосмос: «Спектр-Р» не отреагировал
Суд вернул Виктору Золотову иск к
Татьяна Навка поделилась с фанатами
Маргарита Ларченко намерена подать в
Ученые озвучили неожиданные причины
Шоу “Корки льда” в Москве не станут
В Японии сняли на видео макак,
Российская женская сборная по биатлону
Ученые: Медуза Турритопсис является
Юморист Семен Слепаков шутливо назвал
Татьяна Навка поздравила фанатов с ещё
Ученые: Мужчины находят женщин с
Ивана Барзикова снова бросила девушка
Американские кинооператоры назвали
Сергей Пынзарь понял, что любит свою
Представлены новые упражнения для
Просмотреть все новости