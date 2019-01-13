Лера Кудрявцева опубликовала фото с мамой и сестрой на отдыхе

Лера Кудрявцева по примеру своих звёздных коллег тоже отправилась отдыхать сразу после новогодних праздников. Ведущая, в отличие от большинства представителей отечественного шоу-бизнеса, не захотела проводить отпуск на Мальдивах, а выбрала для себя и своей семьи небольшой курорт в ОАЭ. Оттуда она уже успела опубликовать совместное фото с мамой и сестрой, продемонстрировав тем самым публике, что находится в прекрасной форме. Несмотря на то, что снимок сделан в стиле селфи, подписчики Instagram-профиля Кудрявцевой всё же смогли рассмотреть стройные ноги телеведущей, которые отлично виднелись в отражении её зеркальных солнцезащитных очков.К слову, в комментариях также отметились и пользователи, которые искренне позавидовали семейному отдыху Леры Кудрявцевой, признавшись, что им бы сейчас тоже хотелось закрывать глаза солнцезащитными очками из-за ярких лучей, а не пытаться спастись от холода в тёплой квартире.