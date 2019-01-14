Эксперты рассказали, чем может быть опасно «прикуривание» от другого автомобиля





Специалисты заявили, что это негативный процесс, несущий в себе большой вред автомобилю, от которого прикуривают. Например, на советских авто вроде «Жигулей» вышеназванный процесс выглядел следующим образом. Соединив аккумуляторы, владелец «здоровой машины» нажимал педаль газа и поддерживал обороты от 2 000 до 3 000 в минуту. При этом делалась попытка завести второе транспортное средство. Примечательно, что негативных последствий не было, ведь автомобили являлись карбюраторными, и не работали от электроники.В современных машинах каждым процессом руководит электроника, поэтому, если давать другому автомобилю «прикурить» от своего, то это приводит к мощным скачкам напряжения в автомобильной сети во время вышеназванного действия. Таким образом, эксперты советуют осторожнее относиться к «прикуриванию» транспортных средств.