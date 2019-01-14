Эксперты рассказали, чем может быть опасно «прикуривание» от другого автомобиля
Зимой при морозной температуре большинство транспортных средств расположено на своих местах во дворах или на стоянках, ожидая потепления. Впрочем, некоторые нетерпеливые водители сокращают этот срок, пытаясь завести свою машины путём «прикуривания» от другого автомобиля.
Специалисты заявили, что это негативный процесс, несущий в себе большой вред автомобилю, от которого прикуривают. Например, на советских авто вроде «Жигулей» вышеназванный процесс выглядел следующим образом. Соединив аккумуляторы, владелец «здоровой машины» нажимал педаль газа и поддерживал обороты от 2 000 до 3 000 в минуту. При этом делалась попытка завести второе транспортное средство. Примечательно, что негативных последствий не было, ведь автомобили являлись карбюраторными, и не работали от электроники.
В современных машинах каждым процессом руководит электроника, поэтому, если давать другому автомобилю «прикурить» от своего, то это приводит к мощным скачкам напряжения в автомобильной сети во время вышеназванного действия. Таким образом, эксперты советуют осторожнее относиться к «прикуриванию» транспортных средств.
Специалисты заявили, что это негативный процесс, несущий в себе большой вред автомобилю, от которого прикуривают. Например, на советских авто вроде «Жигулей» вышеназванный процесс выглядел следующим образом. Соединив аккумуляторы, владелец «здоровой машины» нажимал педаль газа и поддерживал обороты от 2 000 до 3 000 в минуту. При этом делалась попытка завести второе транспортное средство. Примечательно, что негативных последствий не было, ведь автомобили являлись карбюраторными, и не работали от электроники.
В современных машинах каждым процессом руководит электроника, поэтому, если давать другому автомобилю «прикурить» от своего, то это приводит к мощным скачкам напряжения в автомобильной сети во время вышеназванного действия. Таким образом, эксперты советуют осторожнее относиться к «прикуриванию» транспортных средств.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 02:00