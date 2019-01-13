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Спроектированный в 1960-х трактор К-700 выиграл в гонках по перетягиванию стального каната

Трактор К-700, спроектированный еще в 1960-х, стал победителем гонки по перетягиванию стального каната. Впервые сошедшая с конвейера в 1962 модель российского производства выпускалась до 2002 года.
Спроектированный в 1960-х трактор К-700 выиграл в гонках по перетягиванию стального каната

За 40-летний период производства всего было выпущено порядка 400 тысяч экземпляров К-700. Хотя трактор несколько раз проходил через процесс рестайлинга, общие очертания модели оставались неизменными. Транспорт не может похвастаться скоростью, но в то же время 12-тонная модель все же отличается незаурядной мощностью. Мотор К-700 генерирует порядка 300 лошадиных сил.

Трактор, между тем, оказался одним из участников состязаний по перетягиванию металлического троса. Даже иностранные модели не смогли обойти по “тяговитости” советское транспортное средство, оказавшееся бесспорным лидером соревнований.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:18

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