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Космонавты планируют выращивать бобы за пределами Земли

Через 2-2,5 года космонавты планируют начать выращивать бобы за пределами Земли. Инопланетной площадкой для установки там теплиц станет, в первую очередь, Марс.
Космонавты планируют выращивать бобы за пределами Земли

Авторы научного проекта отмечают, что своими разработками они воплощают в реальность мечту любого космонавта, заключающуюся в возможности во время космических экспедиций употреблять в пищу свежие продукты. Помимо бобов, планируется выращивание за пределами Земли помидоров, клубники и прочего.

Недавно сотрудники Норвежского университета технических и естественных наук (NTNU) под кураторством учёного Силье Вольф успешно завершили эксперимент: им удалось вырастить в космосе салат на специальных сеялках, регулировавших воду, воздух и питательные вещества, в которых нуждалось это растение. При этом исследователи применяли искусственный грунт, а в дальнейших их планах – обеспечить растениям рост именно в воде, насыщенной необходимыми микроэлементами.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:07

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