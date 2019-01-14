Эксперты рассказали, какие кроссоверы появятся на рынке России в 2019 году





Совсем скоро на улицах РФ появится новый Lexus UX, использующий архитектуру GA-C. Модель получит мотор на 2.0 литра, способный генерировать 171 лошадиную силу. Еще одна новинка — Suzuki Jimny. Авто новой генерации получило “бунтарскую” внешность и силовую установку объемом 1.5 литра, выдающую 102 “лошадки”. BMW X7 называют одним из наиболее ожидаемых представителей сегмента SUV в РФ, модель оснастят парой моторов, а также АКПП на восемь скоростей. Skoda Karoq выйдет ближе к концу 2019, а отдача двигателя составит до 190 “лошадей”.Весной на рынке РФ дебютирует новое поколение Audi Q3, а бюджетный Renault Arkana будет представлен уже во втором квартале этого года. Также ожидается появление в дилерских центрах таких новинок, как Haval F7, Range Rover Evoque, Mercedes-Benz GLE и, кроме того, Hyundai Palisade.