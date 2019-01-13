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Татьяна Навка поздравила фанатов с ещё одним Новым годом

Татьяна Навка поздравила фанатов с ещё одним Новым годом, отметив важность семейного благополучия в жизни каждого человека. Соответствующая публикация появилась на официальной странице фигуристки в Instagram.

Татьяна Навка поздравила фанатов с ещё одним Новым годом


Татьяна Навка хоть и находится сейчас в отпуске, но не смогла забыть о празднике, который отмечается не только в родной России. Спортсменка буквально только что поздравила своих фанатов с ещё одним Новым годом по старому стилю, пожелав каждому подписчику в первую очередь семейного благополучия. Она также выразила огромную благодарность зрителям, которые смотрят её шоу, заверив, что всегда с нетерпением ждёт реакции публики на каждое своё новое творение.

«В этот Старый Новый Год, дорогие мои, желаю вам сохранения замечательных семейных традиций, богатырского здоровья, активной жизни и потрясающих людей рядом!!! Любите и будьте любимыми, пусть ваши глаза светятся от счастья! Дарите добро, и как в наших прекрасных сказках, оно всегда побеждает зло!»
- трогательно написала Навка под новой публикацией.

Кроме того, супруга Дмитрия Пескова напомнила подписчикам, что уже сегодня на ТВ-экранах россияне смогут увидеть её новое ледовое представление «Аленький цветочек». В комментариях фанаты, уже просмотревшие шоу, выразили свой восторг и благодарность за чудесную сказку, а также ответили взаимностью на поздравления фигуристки с ещё одним Новым годом.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 18:31

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