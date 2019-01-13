Эксперты назвали лучшие автомобили по итогам 2018 года





Звание наиболее надежной из представленных на рынке РФ моделей заняла Toyota Camry, являющаяся представителем седьмой генерации. У новых экземпляров масса меньше, пока жесткость кузова возросла. В отечественных дилерских центрах ценник на авто стартует с 1,57 млн рублей. Статус самого безопасного транспорта присвоен Volvo XC90, поскольку кроссовер оснащен рядом соответствующих систем. Приобрести модель можно по цене не менее 3,9 млн рублей. Новая генерация Mercedes Maybach S600 названа самой комфортной, салон модели отделан кожей. Внутри имеются даже мини-бар и бокалы стоимостью 4 тысячи евро. Минимальный ценник авто представительского класса — 12 млн.Способный разгоняться до 420 км/ч Bugatti Chiron по итогам 2018 оказался самым быстрым. На авто можно ехать по дорогам общего пользования, а цена составит не менее 184 млн рублей. Звание лучшего электрокара получил Tesla Model S. Хотя в РФ авто официально не представлено, приобрести его есть возможность посредством посредников.