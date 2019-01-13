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Роскосмос: «Спектр-Р» не отреагировал на команды с Земли

Специалисты Роскосмоса проинформировали общественность о том, что космический спутник «Спектр-Р» не отреагировал на команды, поданные сегодня с Земли. Завтра, 14 января, будет проведен очередной сеанс связи с аппаратом, призванный возобновить управление им.
Роскосмос: «Спектр-Р» не отреагировал на команды с Земли

По словам представителя Роскосмоса Александра Блошенко, в ближайший понедельник в 7 часов вечера «Спектр-Р» будет виден сразу с двух центров космической связи - «Уссурийска» и «Медвежьих озёр». Программу, осуществлённую сегодня, повторят и завтра.

Также известно, что эксперты проводят работу, направленную на устранение сбоя в спутнике. Превышение космическим аппаратом своей активной работы - в 2,5 раза.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:54

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