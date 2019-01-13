Роскосмос: «Спектр-Р» не отреагировал на команды с Земли





По словам представителя Роскосмоса Александра Блошенко, в ближайший понедельник в 7 часов вечера «Спектр-Р» будет виден сразу с двух центров космической связи - «Уссурийска» и «Медвежьих озёр». Программу, осуществлённую сегодня, повторят и завтра.Также известно, что эксперты проводят работу, направленную на устранение сбоя в спутнике. Превышение космическим аппаратом своей активной работы - в 2,5 раза.