Роскосмос: «Спектр-Р» не отреагировал на команды с Земли
Специалисты Роскосмоса проинформировали общественность о том, что космический спутник «Спектр-Р» не отреагировал на команды, поданные сегодня с Земли. Завтра, 14 января, будет проведен очередной сеанс связи с аппаратом, призванный возобновить управление им.
По словам представителя Роскосмоса Александра Блошенко, в ближайший понедельник в 7 часов вечера «Спектр-Р» будет виден сразу с двух центров космической связи - «Уссурийска» и «Медвежьих озёр». Программу, осуществлённую сегодня, повторят и завтра.
Также известно, что эксперты проводят работу, направленную на устранение сбоя в спутнике. Превышение космическим аппаратом своей активной работы - в 2,5 раза.
По словам представителя Роскосмоса Александра Блошенко, в ближайший понедельник в 7 часов вечера «Спектр-Р» будет виден сразу с двух центров космической связи - «Уссурийска» и «Медвежьих озёр». Программу, осуществлённую сегодня, повторят и завтра.
Также известно, что эксперты проводят работу, направленную на устранение сбоя в спутнике. Превышение космическим аппаратом своей активной работы - в 2,5 раза.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:54