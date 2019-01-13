Суд вернул Виктору Золотову иск к Алексею Навальному





На сайте указано, что Золотову решено вернуть его иск по причине того, что своевременно не были устранены найденные судом нарушения. Прежде же столичный суд утвердил решение оставить обращение представителя Росгвардии к Навальному безе движения, а у непосредственно истца имелось более недели на то, чтобы устранить выявленные несоответствия. По словам юриста Шота Горгадзе, Золотов намерен потребовать от оппозиционера 1 млн рублей, притом он прежде всего стремится добиться справедливости после высказываний Навального в его адрес. Средства же в случае победы будут перечислены на счет детского дома.В начале недели Горгадзе также подтвердил, что больше не является тем, кто официально представляет Золотова. Адвокат заявлял, что без движения иск оставался из-за того, что не хватало оригинала доверенности сотрудника Росгвардии на представление его интересов.