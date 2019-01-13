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Ивана Барзикова снова бросила девушка

Бывший участник «Дома-2» Иван Барзиков на протяжении последних нескольких лет занимается только двумя вещами: пиарится на реалити-шоу и его действующих героях, либо строит отношения.

Так, некоторое время назад парень признался своим поклонникам, что в его сердце давно уже живет девушка, которая причинила большую боль, отказавшись быть с ним. И многие думали, что речь идет об Ирине Пинчук, но на самом деле это была не она.

Ивана Барзикова снова бросила девушка

В итоге, Ване все-таки повезло, и возлюбленная согласилась начать все с чистого листа, после чего они вместе отправились в тур по Европе, о чем свидетельствовали множество фотографий на их страницах в социальной сети Instagram.

Несколько недель ребята демонстрировали идиллию в отношениях, любовь и полное взаимопонимание, но сейчас все это закончилось.

Ивана Барзикова снова бросила девушка

На днях подписчикам удалось выяснить, что Барзиков снова одинок. В новогодние праздники избранница ушла от него, отписавшись в «Инстаграме», и теперь не отвечает пользователям Сети на вопросы, касающиеся бывшего бойфренда.

Фанаты очень сочувствуют молодому человеку, ведь ему действительно не везет на девушек. Стоит Ване влюбиться и рассказать об этом своим подписчикам, как его счастье тут же рушится. Впрочем, они советуют экс-звезде телестройки не унывать и продолжать искать свою вторую половинку.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:22

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