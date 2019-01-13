Ивана Барзикова снова бросила девушка





Так, некоторое время назад парень признался своим поклонникам, что в его сердце давно уже живет девушка, которая причинила большую боль, отказавшись быть с ним. И многие думали, что речь идет об Ирине Пинчук, но на самом деле это была не она.В итоге, Ване все-таки повезло, и возлюбленная согласилась начать все с чистого листа, после чего они вместе отправились в тур по Европе, о чем свидетельствовали множество фотографий на их страницах в социальной сети Instagram.Несколько недель ребята демонстрировали идиллию в отношениях, любовь и полное взаимопонимание, но сейчас все это закончилось.На днях подписчикам удалось выяснить, что Барзиков снова одинок. В новогодние праздники избранница ушла от него, отписавшись в «Инстаграме», и теперь не отвечает пользователям Сети на вопросы, касающиеся бывшего бойфренда.Фанаты очень сочувствуют молодому человеку, ведь ему действительно не везет на девушек. Стоит Ване влюбиться и рассказать об этом своим подписчикам, как его счастье тут же рушится. Впрочем, они советуют экс-звезде телестройки не унывать и продолжать искать свою вторую половинку.