Татьяна Навка поделилась с фанатами радостными моментами из отпуска на Мальдивах

Татьяна Навка наконец может вздохнуть с облегчением, ведь предновогодняя суета и утомительные трудовые будни уже позади. Сейчас фигуристка наслаждается только начавшимся отдыхом и уже успела поделиться с фанатами радостными моментами из отпуска на Мальдивах. В Instagram-профиле супруги Дмитрия Пескова появилась фотография, на которой та запечатлена вместе с маленькой наследницей Надей на теннисном корте. В подписи к посту фигуристка призналась, что не приемлет активный спорт во время отпуска, но любимой дочери отказать невозможно.В комментариях многие согласились с тем, что Навка правильно поступила, согласившись поиграть с девочкой в теннис, ведь хороший пример никогда не будет лишним. Кроме того, фолловеры пожелали своей любимице с пользой провести время на Мальдивах, так как понимают, что по приезду в Россию она снова окунётся с головой в работу, и об отдыхе ей останется только мечтать.