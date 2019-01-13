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Татьяна Навка поделилась с фанатами радостными моментами из отпуска на Мальдивах

Популярная фигуристка Татьяна Навка поделилась с фанатами радостными моментами из отпуска на Мальдивах. Супруга Дмитрия Пескова показала, как в первый же день на отдыхе маленькая наследница Надя буквально затащила маму на теннисный корт.

Татьяна Навка поделилась с фанатами радостными моментами из отпуска на Мальдивах


Татьяна Навка наконец может вздохнуть с облегчением, ведь предновогодняя суета и утомительные трудовые будни уже позади. Сейчас фигуристка наслаждается только начавшимся отдыхом и уже успела поделиться с фанатами радостными моментами из отпуска на Мальдивах. В Instagram-профиле супруги Дмитрия Пескова появилась фотография, на которой та запечатлена вместе с маленькой наследницей Надей на теннисном корте. В подписи к посту фигуристка призналась, что не приемлет активный спорт во время отпуска, но любимой дочери отказать невозможно.

В комментариях многие согласились с тем, что Навка правильно поступила, согласившись поиграть с девочкой в теннис, ведь хороший пример никогда не будет лишним. Кроме того, фолловеры пожелали своей любимице с пользой провести время на Мальдивах, так как понимают, что по приезду в Россию она снова окунётся с головой в работу, и об отдыхе ей останется только мечтать.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 19:32

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