Ученые озвучили неожиданные причины неприятного запаха тела





Причиной особенно дурно пахнущей потливости может выступать стресс. Необходимо прежде всего бороться с первоисточником, но в то же время не стоит забывать стирать одежду. Также плохо пахнуть могут любители острой пищи, притом нередко сами они не слышат своего аромата, это касается и употребления различных специфических специй. Решить вопрос поможет достаточное количество выпитой воды, использование безопасных антиперспирантов и регулярный прием душа.К неприятному запаху изо рта может приводить сухость. Проявляется последняя в том числе из-за приема некоторых лекарственных препаратов. После распития крепких напитков неприятный запах может исходить в том числе от тела, особенно если сильно нагружать печень.