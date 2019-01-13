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Ученые озвучили неожиданные причины неприятного запаха тела

Ученые назвали неожиданные причины того, что у человека появляется неприятный запах тела. Далеко не всегда дело в потливости, проявляющей себя чаще всего на фоне жаркой погоды.
Ученые озвучили неожиданные причины неприятного запаха тела

Причиной особенно дурно пахнущей потливости может выступать стресс. Необходимо прежде всего бороться с первоисточником, но в то же время не стоит забывать стирать одежду. Также плохо пахнуть могут любители острой пищи, притом нередко сами они не слышат своего аромата, это касается и употребления различных специфических специй. Решить вопрос поможет достаточное количество выпитой воды, использование безопасных антиперспирантов и регулярный прием душа.

К неприятному запаху изо рта может приводить сухость. Проявляется последняя в том числе из-за приема некоторых лекарственных препаратов. После распития крепких напитков неприятный запах может исходить в том числе от тела, особенно если сильно нагружать печень.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:16

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