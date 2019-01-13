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Сергей Пынзарь понял, что любит свою жену за заботу к нему и детям

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Сергей Пынзарь часто вызывает у своих подписчиков в социальной сети Instagram положительную реакцию. Многие считают его хорошим мужем и примерным отцом, а молодой человек старается всячески поддерживать этот статус.

В своем микроблоге он часто рассказывает о том, как любит свою супругу и детей, публикует милые фотографии с ними, и жалуется на тоску, когда остается в Москве один.

Сергей Пынзарь понял, что любит свою жену за заботу к нему и детям

Сейчас Сергей вместе со своей семьей находится в Турции, куда приехал несколько дней назад, чтобы поздравить Дашу с днем рождения. В профиле он с радостью публикует фотографии с отдыха, сообщая поклонникам о том, как ему хорошо.

А под одним из своих последних снимков Пынзарь решил признаться, за что же он любит жену, вместе с которой он уже очень много лет.

Сергей Пынзарь понял, что любит свою жену за заботу к нему и детям

«Со временем начинаешь понимать, что ты любишь своего родного человека, не потому что у неё зеленые глаза или потому что она круто водит машину, а потому что она нежно заботиться о тебе и о ваших детях», - написал он.

Фолловерам очень понравились словам молодого человека, которого еще совсем недавно подозревали в изменах. Они похвалили его и призвали беречь Дашу, поскольку она очень достойная девушка.

Сергей Пынзарь понял, что любит свою жену за заботу к нему и детям

«Молодец Сергей, очень хорошие слова. Берегите друг друга. Счастья вам и долгих лет жизни!», «Да. Очень в точку. Любите друг друга также всю жизнь. Это замечательно», «Сергей Вы очень хорошая пара! Всех благ Вам», «Вы такие молодцы, оставайтесь всегда такими счастливыми, позитивными!», «Обожаю вашу семью! Счастья вам безграничного и любви неземной», - высказались фанаты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:09

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