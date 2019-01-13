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Российская женская сборная по биатлону стала золотым призёром на Кубке мира в Оберхофе

Российская женская сборная команда по биатлону стала золотым призёром четвёртого этапа на Кубке мира в Оберхофе. Блистательную победу спортсменки заслужили в тяжёлом бою за первенство с соперницами из Германии.

Российская женская сборная по биатлону стала золотым призёром на Кубке мира в Оберхофе


Спортивные болельщики во всю радуются невероятной победе женской сборной из России по биатлону в четвёртом этапе Кубка мира. В Оберхофе отечественные спортсменки сразились за первенство с командами Германии (2-е место) и Чехии (3-е место). Первой на дистанции в 4x6 км стартовала Евгения Павлова, но её результат принёс ей лишь пятое место с отставанием в 25 секунд, а вот завершала гонку уже Екатерина Юрлова-Перхт, которой удалось обогнать немку Франциску Пройс, и впервые за много лет одержать победу для России.

Австрийской же сборной в этом году не повезло — команда ещё на начальном этапе снялась с соревнований из-за сломанного оружия. Российские спортсменки стали золотыми призёрами, преодолев все четыре этапа за победное время в 1 час 18 мин. 46 сек.



 
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Спорт
Добавил: Oksana Сегодня, 18:54

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