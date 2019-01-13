Шоу “Корки льда” в Москве не станут отменять из-за госпитализации Евгения Плющенко
Шоу “Корки льда”, организованное в Москве, не планируют отменять на фоне информации о госпитализации Евгения Плющенко. Состоится ледовое событие в рамках фестиваля “Путешествие в Рождество”, стартуя 13 января.
При этом самого фигуриста не окажется в основной программе. О госпитализации Евгения Плющенко широким массам стало известно сегодня утром, сообщалось, что спортсмен оказался в столичной клинике из-за сильных болей в спине. В то же время в беседе с журналистами Яна Рудковская отказалась давать комментарии относительно состояния звездного супруга. Телеведущая и продюсер подчеркнула, что эта тема касается исключительно семьи фигуриста.
Рудковская напомнила, что Евгений Плющенко сейчас не участвует в большом спорте, поэтому нет веских причин предавать огласке положение дел ее супруга.
При этом самого фигуриста не окажется в основной программе. О госпитализации Евгения Плющенко широким массам стало известно сегодня утром, сообщалось, что спортсмен оказался в столичной клинике из-за сильных болей в спине. В то же время в беседе с журналистами Яна Рудковская отказалась давать комментарии относительно состояния звездного супруга. Телеведущая и продюсер подчеркнула, что эта тема касается исключительно семьи фигуриста.
Рудковская напомнила, что Евгений Плющенко сейчас не участвует в большом спорте, поэтому нет веских причин предавать огласке положение дел ее супруга.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:07