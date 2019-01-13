АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Шоу “Корки льда” в Москве не станут отменять из-за госпитализации Евгения Плющенко

Шоу “Корки льда”, организованное в Москве, не планируют отменять на фоне информации о госпитализации Евгения Плющенко. Состоится ледовое событие в рамках фестиваля “Путешествие в Рождество”, стартуя 13 января.
Шоу “Корки льда” в Москве не станут отменять из-за госпитализации Евгения Плющенко

При этом самого фигуриста не окажется в основной программе. О госпитализации Евгения Плющенко широким массам стало известно сегодня утром, сообщалось, что спортсмен оказался в столичной клинике из-за сильных болей в спине. В то же время в беседе с журналистами Яна Рудковская отказалась давать комментарии относительно состояния звездного супруга. Телеведущая и продюсер подчеркнула, что эта тема касается исключительно семьи фигуриста.

Рудковская напомнила, что Евгений Плющенко сейчас не участвует в большом спорте, поэтому нет веских причин предавать огласке положение дел ее супруга.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роскосмос: «Спектр-Р» не отреагировал
Суд вернул Виктору Золотову иск к
Татьяна Навка поделилась с фанатами
Маргарита Ларченко намерена подать в
Ученые озвучили неожиданные причины
Шоу “Корки льда” в Москве не станут
В Японии сняли на видео макак,
Российская женская сборная по биатлону
Ученые: Медуза Турритопсис является
Юморист Семен Слепаков шутливо назвал
Татьяна Навка поздравила фанатов с ещё
Ученые: Мужчины находят женщин с
Ивана Барзикова снова бросила девушка
Американские кинооператоры назвали
Сергей Пынзарь понял, что любит свою
Представлены новые упражнения для
Светлана Лобода поскандалила с
Старший брат Меган Маркл задержан
Перенесший операцию Садальский
Алена Савкина уже собрала сумку в
Гости из космоса: Знаменитости, которые
Выход новой LADA Granta Sport вряд ли
Названы стратегии по укреплению
Маргарита Овсянникова подкорректировала
В Hyundai разработали систему поддержки
Черника и брюссельская капуста
Алексей Самсонов женится на новой
Биологи в Канаде впервые сняли на видео
Скоро на проекте «Дом-2» могут
В Беларуси оппозиция призывает к
Просмотреть все новости