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В Японии сняли на видео макак, перебиравшихся по проводам через заснеженное поле

Жители Японии сняли на видео группу макак, перебиравшихся по проводам через заснеженное поле. Видеоролики появились в соцсети Twitter.
В Японии сняли на видео макак, перебиравшихся по проводам через заснеженное поле

Их разместила жительница одного из северных районов Японии. Макаки попали в кадр, когда она снимала на видео зимний пейзаж окрестностей города Муцу. Забавные ролики, демонстрирующие канатоходные умения приматов, не пожелавших морозить лапы на заснеженном поле, за короткое время набрали почти полтора миллиона просмотров.
В Японии сняли на видео макак, перебиравшихся по проводам через заснеженное поле

Зоологи пояснили: макаки, несмотря на густой шерстяной покров, не любят холодов, а потому проявили смекалку, и в описанный выше способ пересекли занесенный снегом участок земли.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:00

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