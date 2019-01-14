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Citroen поднял цены почти на все свои модели в России

Автоконцерн Citroen принял решение об увеличении стоимости большинства своих моделей на рынке РФ. Согласно мониторингу прайс-листа компании, были изменены цены 4 из 5 продуктов производителя на отечественном рынке.
Citroen поднял цены почти на все свои модели в России

Как стало известно, изменение стоимости коснулось таких машин, как С4, Grand C4 Space Tourer, Berlingo Multispace, а также С3 Aircross. Рост цен на данные транспортные средства составил от 20 000 до 100 000 рублей. Корректировка не коснулась лишь автомобиля С4 Space Tourer, выполненного в стиле хэтчбэка, а вот С4 в кузове седана теперь дороже на 20 000 рублей. Базовая модификация авто стоит 950 000 рублей, а вот за самую элитную придётся выложить чуть более 1,4 миллиона рублей.

Berlingo Multispace обойдется россиянам в 1,4-1,55 миллиона рублей (+40 тысяч рублей). Модель C4 в исполнении минивэна подорожает на 50 тысяч рублей, и уже в ближайшее время будет стоить 2,0-2,45 миллиона рублей.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 00:00

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