Алена Савкина уже собрала сумку в роддом и активировала режим «Ждун»
Участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина продолжает рассказывать своим подписчикам в соцсети Instagram обо всем, что связанно с ее беременностью. Так, несколько дней назад девушка призналась, что роды назначены на 31 января – 1 февраля, поэтому до встречи с малышом осталось совсем немного времени.
А теперь будущая мамочка рассказала, что уже полностью готова к родам, и активировала функцию «Ждун».
Кроме того, Алена заявила, что за весь период беременности набрала всего 12 килограмм. Тяги к еде у нее нет, а потому больше весить она не станет, а уже после родов вернется в свой прежний вес.
Однако без проблем тоже не обходится. По словам Савкиной, ее очень замучила изжога и разрешенные лекарства ей совсем не помогают. Она обратилась к своим подписчицам, которые во время беременности имели такие же проблемы с просьбой посоветовать ей действующие средства от изжоги.
Ответа звезде телестройки долго ждать не пришлось. В комментариях сразу же появилось множество названий лекарств, но выяснилось, что некоторые из них она уже пробовала, и они не помогли, а остальные - запрещены доктором.
Судя по всему, придется Алене страдать от изжоги до самых родов. Но фолловеры призывают ее не расстраиваться по этому поводу, так как, если верить приметам, у нее родится очень волосатый мальчик.
А теперь будущая мамочка рассказала, что уже полностью готова к родам, и активировала функцию «Ждун».
«Постирала, погладила, сумку в роддом собрала, мысли в кучку, документы готовы, я готова. Функция «ЖДУН» активирована», - написала она в новом посте.
Кроме того, Алена заявила, что за весь период беременности набрала всего 12 килограмм. Тяги к еде у нее нет, а потому больше весить она не станет, а уже после родов вернется в свой прежний вес.
Однако без проблем тоже не обходится. По словам Савкиной, ее очень замучила изжога и разрешенные лекарства ей совсем не помогают. Она обратилась к своим подписчицам, которые во время беременности имели такие же проблемы с просьбой посоветовать ей действующие средства от изжоги.
Ответа звезде телестройки долго ждать не пришлось. В комментариях сразу же появилось множество названий лекарств, но выяснилось, что некоторые из них она уже пробовала, и они не помогли, а остальные - запрещены доктором.
Судя по всему, придется Алене страдать от изжоги до самых родов. Но фолловеры призывают ее не расстраиваться по этому поводу, так как, если верить приметам, у нее родится очень волосатый мальчик.