Алена Савкина уже собрала сумку в роддом и активировала режим «Ждун»

«Постирала, погладила, сумку в роддом собрала, мысли в кучку, документы готовы, я готова. Функция «ЖДУН» активирована», - написала она в новом посте.





А теперь будущая мамочка рассказала, что уже полностью готова к родам, и активировала функцию «Ждун».Кроме того, Алена заявила, что за весь период беременности набрала всего 12 килограмм. Тяги к еде у нее нет, а потому больше весить она не станет, а уже после родов вернется в свой прежний вес.Однако без проблем тоже не обходится. По словам Савкиной, ее очень замучила изжога и разрешенные лекарства ей совсем не помогают. Она обратилась к своим подписчицам, которые во время беременности имели такие же проблемы с просьбой посоветовать ей действующие средства от изжоги.Ответа звезде телестройки долго ждать не пришлось. В комментариях сразу же появилось множество названий лекарств, но выяснилось, что некоторые из них она уже пробовала, и они не помогли, а остальные - запрещены доктором.Судя по всему, придется Алене страдать от изжоги до самых родов. Но фолловеры призывают ее не расстраиваться по этому поводу, так как, если верить приметам, у нее родится очень волосатый мальчик.