АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Алена Савкина уже собрала сумку в роддом и активировала режим «Ждун»

Участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина продолжает рассказывать своим подписчикам в соцсети Instagram обо всем, что связанно с ее беременностью. Так, несколько дней назад девушка призналась, что роды назначены на 31 января – 1 февраля, поэтому до встречи с малышом осталось совсем немного времени.

А теперь будущая мамочка рассказала, что уже полностью готова к родам, и активировала функцию «Ждун».

Алена Савкина уже собрала сумку в роддом и активировала режим «Ждун»

«Постирала, погладила, сумку в роддом собрала, мысли в кучку, документы готовы, я готова. Функция «ЖДУН» активирована», - написала она в новом посте.

Кроме того, Алена заявила, что за весь период беременности набрала всего 12 килограмм. Тяги к еде у нее нет, а потому больше весить она не станет, а уже после родов вернется в свой прежний вес.

Однако без проблем тоже не обходится. По словам Савкиной, ее очень замучила изжога и разрешенные лекарства ей совсем не помогают. Она обратилась к своим подписчицам, которые во время беременности имели такие же проблемы с просьбой посоветовать ей действующие средства от изжоги.

Алена Савкина уже собрала сумку в роддом и активировала режим «Ждун»

Ответа звезде телестройки долго ждать не пришлось. В комментариях сразу же появилось множество названий лекарств, но выяснилось, что некоторые из них она уже пробовала, и они не помогли, а остальные - запрещены доктором.

Судя по всему, придется Алене страдать от изжоги до самых родов. Но фолловеры призывают ее не расстраиваться по этому поводу, так как, если верить приметам, у нее родится очень волосатый мальчик.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ивана Барзикова снова бросила девушка
Американские кинооператоры назвали
Сергей Пынзарь понял, что любит свою
Представлены новые упражнения для
Светлана Лобода поскандалила с
Старший брат Меган Маркл задержан
Перенесший операцию Садальский
Алена Савкина уже собрала сумку в
Гости из космоса: Знаменитости, которые
Выход новой LADA Granta Sport вряд ли
Названы стратегии по укреплению
Маргарита Овсянникова подкорректировала
В Hyundai разработали систему поддержки
Черника и брюссельская капуста
Алексей Самсонов женится на новой
Биологи в Канаде впервые сняли на видео
Скоро на проекте «Дом-2» могут
В Беларуси оппозиция призывает к
Актер Орландо Блум празднует свое
Бывший супруг Бузовой Дмитрий Тарасов
Instagram: Нюша опубликовала фото
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев
Анна Седокова решила изменить цвет волос
Анастасия Волочкова поздравила фанатов
Уволенные из Facebook за инакомыслие
Пьяный житель Башкирии убил жену и двух
Instagram: Алсу перепутали с супругой
Андрей Малахов отписался от беременной
Боль при нажатии на грудную клетку
Знаменитые любовницы, разрушившие
Просмотреть все новости