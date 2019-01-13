Американские кинооператоры назвали лучший фильм XX столетия





На первой позиции оказалась увидевшая мир в 1962 году драма “Лоуренс Аравийский”, работу над которой вел режиссер Фредди Янг. В частности, экспертов поразили условия, в которых проходило создание ленты. Снимали фильм во время сильной жары в одном из городов Иордании, а ближайший доступный источник находился в 240 км. Несмотря на это, профессионализм команды позволил получить проекту несколько наград “Оскара”, а также не менее престижный “Золотой глобус”.В перечне наиболее достойных фильмов прошлого века оказались и другие, известные широкой аудитории ленты. В частности, кинооператоры внесли в перечень “Бегущего по лезвию”, выпущенного в 1960-х, “Крестного отца” и т.д. Среди проектов российского производства в ТОП-40 попал “Я — Куба”.