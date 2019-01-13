Американские кинооператоры назвали лучший фильм XX столетия
Специалисты из Американского общества кинооператоров озвучили название лучшего, по их мнению, фильма по итогам XX столетия. Полный перечень кинолент можно изучить на сайте.
На первой позиции оказалась увидевшая мир в 1962 году драма “Лоуренс Аравийский”, работу над которой вел режиссер Фредди Янг. В частности, экспертов поразили условия, в которых проходило создание ленты. Снимали фильм во время сильной жары в одном из городов Иордании, а ближайший доступный источник находился в 240 км. Несмотря на это, профессионализм команды позволил получить проекту несколько наград “Оскара”, а также не менее престижный “Золотой глобус”.
В перечне наиболее достойных фильмов прошлого века оказались и другие, известные широкой аудитории ленты. В частности, кинооператоры внесли в перечень “Бегущего по лезвию”, выпущенного в 1960-х, “Крестного отца” и т.д. Среди проектов российского производства в ТОП-40 попал “Я — Куба”.
На первой позиции оказалась увидевшая мир в 1962 году драма “Лоуренс Аравийский”, работу над которой вел режиссер Фредди Янг. В частности, экспертов поразили условия, в которых проходило создание ленты. Снимали фильм во время сильной жары в одном из городов Иордании, а ближайший доступный источник находился в 240 км. Несмотря на это, профессионализм команды позволил получить проекту несколько наград “Оскара”, а также не менее престижный “Золотой глобус”.
В перечне наиболее достойных фильмов прошлого века оказались и другие, известные широкой аудитории ленты. В частности, кинооператоры внесли в перечень “Бегущего по лезвию”, выпущенного в 1960-х, “Крестного отца” и т.д. Среди проектов российского производства в ТОП-40 попал “Я — Куба”.
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:16