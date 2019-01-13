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Светлана Лобода поскандалила с сотрудникам аэропорта «Шереметьево»

Украинская вокалистка Светлана Лобода устроила скандал сотрудникам аэропорта «Шереметьево». Прилетев в Москву в сопровождении своего охранника, звезда возмутилась, что её не встретили и не провели до Vip-зала.

Светлана Лобода поскандалила с сотрудникам аэропорта «Шереметьево»


Светлана Лобода стала героиней нового ролика на YouTube, который был снят очевидцем её прилёта в Москву. Оказалось, что звезда настолько возмутилась отсутствием «профессионализма» у сотрудников аэропорта, что тут же закатила скандал в «Шереметьево». На кадрах певица, находясь рядом со своим охранником, который всё время обсуждает что-то по телефону, буквально вычитывает персонал, ведь её не встретили у стойки паспортного контроля, после чего она сама пешком дошла до Vip-зала.

Пользователей Сети такой поступок Светланы Лободы озадачил, но, судя по ролику, сама певица настаивает, что имеет полное право требовать высокого уровня обслуживания за уплаченные наперёд деньги.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 18:00

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