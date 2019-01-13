Светлана Лобода поскандалила с сотрудникам аэропорта «Шереметьево»
Украинская вокалистка Светлана Лобода устроила скандал сотрудникам аэропорта «Шереметьево». Прилетев в Москву в сопровождении своего охранника, звезда возмутилась, что её не встретили и не провели до Vip-зала.
Светлана Лобода стала героиней нового ролика на YouTube, который был снят очевидцем её прилёта в Москву. Оказалось, что звезда настолько возмутилась отсутствием «профессионализма» у сотрудников аэропорта, что тут же закатила скандал в «Шереметьево». На кадрах певица, находясь рядом со своим охранником, который всё время обсуждает что-то по телефону, буквально вычитывает персонал, ведь её не встретили у стойки паспортного контроля, после чего она сама пешком дошла до Vip-зала.
Пользователей Сети такой поступок Светланы Лободы озадачил, но, судя по ролику, сама певица настаивает, что имеет полное право требовать высокого уровня обслуживания за уплаченные наперёд деньги.
Светлана Лобода стала героиней нового ролика на YouTube, который был снят очевидцем её прилёта в Москву. Оказалось, что звезда настолько возмутилась отсутствием «профессионализма» у сотрудников аэропорта, что тут же закатила скандал в «Шереметьево». На кадрах певица, находясь рядом со своим охранником, который всё время обсуждает что-то по телефону, буквально вычитывает персонал, ведь её не встретили у стойки паспортного контроля, после чего она сама пешком дошла до Vip-зала.
Пользователей Сети такой поступок Светланы Лободы озадачил, но, судя по ролику, сама певица настаивает, что имеет полное право требовать высокого уровня обслуживания за уплаченные наперёд деньги.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:00