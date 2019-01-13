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Юморист Семен Слепаков шутливо назвал себя "геем"

Известный юморист Семен Слепаков показал фото с Джавидом Курбановым и назвал себя с другом “геями”. Соответствующий шутливый пост появился на странице комика в сети Instagram.
Юморист Семен Слепаков шутливо назвал себя "геем"

На новом снимке Семен Слепаков позирует в компании коллеги, отмечая, что на фото он представлен в компании своего соавтора. Вместе с Курбановым юморист написал “любимые всеми песни”. Артист пошутил, что кадр сделан еще в 1953 году в связи с кончиной Сталина. Тогда они с товарищем были помоложе, холостыми и “геями”, и все вокруг располагало их к творчеству. Также Слепаков в шутливой форме добавил, что недавно его друг оказался в непростой ситуации.

Уже пару месяцев тот не может придумать нормальную рифму на слово “окунь”, пока заказчик сердится и ждет. Фолловеров Семен Слепаков попросил помочь решить проблему, отметив, что подойдет практически любое слово, в том числе “спасибо”. В комментариях многие подписчики оценили шутку и начали активно придумывать рифму.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:39

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