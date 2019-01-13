Маргарита Овсянникова подкорректировала контур лица и нарастила подбородок

«Линия челюсти стала выраженнее», «Губы», «Подбородок», «Губы, нос, подбородок», «Реснички нарастила», «Контур лица, сразу видно», «Линзы новые поставила», «Щеки сделала?», «Ты подтянула овал лица и немного убрала щеки?», «Волосы нарастила?», «Комки Биша убрала», - предполагали фолловеры.

«Коррекцию мне делали филерами. Я не стала все кардинально менять, потому что индивидуальность должна сохраняться. Честно скажу, я переживала, как все пройдёт. Но мне было не больно и я довольна результатом», - призналась блондинка.





Однако сама Марго не считает себя совершенством, а потому постоянно экспериментирует со своей внешностью, посещая не только стилистов и визажистов, но и косметологов.Так, на днях она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram портретный снимок, а в комментариях к нему предложила поклонникам отгадать, что в ней изменилось, после очередного визита к косметологу.Сама же Овсянникова решила сохранить интригу на своей странице, а вот журналу «Дом-2» рассказала, что откорректировала форму – удлинила подбородок и сделала углы лица более четкими.