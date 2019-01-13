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Старший брат Меган Маркл задержан полицией из-за езды в нетрезвом состоянии

Старший брат герцогини Сассексской Меган Маркл в очередной раз нарушил закон, за что и был задержан полицией. Мужчина управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, после чего его вовсе могут лишить водительского удостоверения.

Старший брат Меган Маркл задержан полицией из-за езды в нетрезвом состоянии


С тех пор, как Меган Маркл официально стала частью королевской семьи, в прессе то и дело всплывают не совсем приятные упоминания о её родственниках. Так, например, на днях старший брат герцогини Сассексской снова нарушил закон, управляя автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчину по имени Томас Маркл на трассе остановила полиция после того, как патрульные заметили, что едущая машина просто «виляет» на дороге, создавая тем самым опасную для окружающих ситуацию. Задержанному пришлось пройти тест на алкоголь, по результатам которого уровень спиртного в крови родственника Маркл в разы превышал допустимую норму.

Теперь же сын отца Меган Маркл от первого брака может лишиться своих водительских прав. К слову, это не первый случай, когда родственники новоиспечённой супруги принца Гарри заставляют её краснеть перед общественностью. Недавно этот же старший брат был арестован за незаконное применение огнестрельного оружия, а сестра по имени Саманта нередко предоставляет прессе информацию о личности самой Меган Маркл, которую называет подлым и не совсем приятным для общения человеком.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 17:54

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