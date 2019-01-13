Алексей Самсонов женится на новой избраннице Марии Щербаковой 14 февраля
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Самсонов совсем недавно расторг брак с Юлией Щаулиной, однако вновь собирается жениться. Вместе со своей новой возлюбленной Марией Щербаковой он уже подал заявление в ЗАГС и теперь готовится к свадьбе.
Напомним, что молодой человек познакомился с девушкой на заправке. Он предложил ей свою помощь, и она согласилась. Так и завязалось их общение. По словам Леши, Маша не знала, что он являлся героем телестройки, поскольку никогда не смотрела «Дом-2».
Также Самсонов признался, что избранница знает о его браке с Щаулиной и о наличии сына Мирона. Она тоже 4 года назад развелась с мужем и сама воспитывает дочь Алису.
К слову, Алису и Мирона уже познакомили, и они очень понравились друг другу, быстро найдя общий язык и увлечения, несмотря на небольшую разницу в возрасте.
Мы уже писали о том, что Леша и Маша подали заявление в ЗАГС, а на днях молодой человек рассказал, когда именно состоится официальная роспись.
Так, возлюбленные станут мужем и женой 14 февраля на День всех влюбленных, а после отправятся в свадебное путешествие на несколько недель.
Впрочем, отсутствие штампа в паспорте не мешает Самсонову и Щербаковой вместе отдыхать за границей. На днях бывший участник реалити-шоу заберет загранпаспорт и они полетят в Доминикану на 9 дней.
Напомним, что молодой человек познакомился с девушкой на заправке. Он предложил ей свою помощь, и она согласилась. Так и завязалось их общение. По словам Леши, Маша не знала, что он являлся героем телестройки, поскольку никогда не смотрела «Дом-2».
Также Самсонов признался, что избранница знает о его браке с Щаулиной и о наличии сына Мирона. Она тоже 4 года назад развелась с мужем и сама воспитывает дочь Алису.
К слову, Алису и Мирона уже познакомили, и они очень понравились друг другу, быстро найдя общий язык и увлечения, несмотря на небольшую разницу в возрасте.
Мы уже писали о том, что Леша и Маша подали заявление в ЗАГС, а на днях молодой человек рассказал, когда именно состоится официальная роспись.
Так, возлюбленные станут мужем и женой 14 февраля на День всех влюбленных, а после отправятся в свадебное путешествие на несколько недель.
Впрочем, отсутствие штампа в паспорте не мешает Самсонову и Щербаковой вместе отдыхать за границей. На днях бывший участник реалити-шоу заберет загранпаспорт и они полетят в Доминикану на 9 дней.