Перенесший операцию Садальский посоветовал поклонникам следить за здоровьем
Станислав Садальский, ныне восстанавливающийся после перенесенной на сердце операции, в своём Instagram-аккаунте посоветовал поклонникам следить за своим здоровьем. Актёр отметил, что больные люди мало кому нужны.
Свой пост Станислав Садальский приурочил к поздравлению со Старым Новым годом. В нём артист дал совет фолловерам следить за здоровьем и не растрачивать его понапрасну, а также вкладывать денежные средства именно в состояние своего организма, чтобы оно было нормальным. Актёр уточнил: следует пополнять себя позитивными эмоциями и формировать хорошее настроение. Один из предложенных знаменитостью вариантов достижения этого – походы в театр.
Instagram-подписчики Станислава Садальского поблагодарили его за рекомендацию и в ответ пожелали ему в комментариях поскорее поправляться.
Свой пост Станислав Садальский приурочил к поздравлению со Старым Новым годом. В нём артист дал совет фолловерам следить за здоровьем и не растрачивать его понапрасну, а также вкладывать денежные средства именно в состояние своего организма, чтобы оно было нормальным. Актёр уточнил: следует пополнять себя позитивными эмоциями и формировать хорошее настроение. Один из предложенных знаменитостью вариантов достижения этого – походы в театр.
Instagram-подписчики Станислава Садальского поблагодарили его за рекомендацию и в ответ пожелали ему в комментариях поскорее поправляться.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:41