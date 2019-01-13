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Перенесший операцию Садальский посоветовал поклонникам следить за здоровьем

Станислав Садальский, ныне восстанавливающийся после перенесенной на сердце операции, в своём Instagram-аккаунте посоветовал поклонникам следить за своим здоровьем. Актёр отметил, что больные люди мало кому нужны.
Перенесший операцию Садальский посоветовал поклонникам следить за здоровьем

Свой пост Станислав Садальский приурочил к поздравлению со Старым Новым годом. В нём артист дал совет фолловерам следить за здоровьем и не растрачивать его понапрасну, а также вкладывать денежные средства именно в состояние своего организма, чтобы оно было нормальным. Актёр уточнил: следует пополнять себя позитивными эмоциями и формировать хорошее настроение. Один из предложенных знаменитостью вариантов достижения этого – походы в театр.
Перенесший операцию Садальский посоветовал поклонникам следить за здоровьем

Instagram-подписчики Станислава Садальского поблагодарили его за рекомендацию и в ответ пожелали ему в комментариях поскорее поправляться.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:41

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