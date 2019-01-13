Перенесший операцию Садальский посоветовал поклонникам следить за здоровьем





Свой пост Станислав Садальский приурочил к поздравлению со Старым Новым годом. В нём артист дал совет фолловерам следить за здоровьем и не растрачивать его понапрасну, а также вкладывать денежные средства именно в состояние своего организма, чтобы оно было нормальным. Актёр уточнил: следует пополнять себя позитивными эмоциями и формировать хорошее настроение. Один из предложенных знаменитостью вариантов достижения этого – походы в театр.Instagram-подписчики Станислава Садальского поблагодарили его за рекомендацию и в ответ пожелали ему в комментариях поскорее поправляться.