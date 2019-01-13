Скоро на проекте «Дом-2» могут появиться новые Пынзари

«Очень важным моментом является то, что Арина пришла на шоу целомудренной, как и Дарья в свое время..» - пишут поклонники реалити-шоу в Сети.

Как оказалось, поклонники телепроекта решили провести параллель между этими двумя парочками и сейчас во всеуслышание заявляют, что они очень похожи.Не секрет, что по-прежнему Дарью и Сергея Пынзарь считают одной из самых образцовых проектных пар, которые не только смогли создать отношения в стенах телестройки, но и даже после ухода из шоу продолжают подавать пример многим семьям.Даже Ксения Бородина не единожды ставила в пример некоторым парам именно Пынзарей, ведь все помнят, что Сергей и Дарья после того, как начали отношения, довольно часто и долго ругались, но, несмотря на это, все-таки смогли преодолеть все проблемы и сложности на своем пути.По мнению зрителей «Дома-2», Максима и Арину ждет та же участь, что и бывших участников проекта. Как оказалось, Евстропов до прихода на шоу работал в той же области, которой ранее активно занимался Сергей – танцевал в ночных клубах. Да и внешне молодой человек очень похож на Пынзаря, уверены фанаты.Нужно сказать, что телезрители «Дома-2» уже давно ждали того момента, когда на проекте появиться по-настоящему достойная пара, за которой им будет интересно наблюдать, как раньше за Сергеем и Дарьей Пынзарь.