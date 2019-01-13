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Названы стратегии по укреплению любовных отношений

Учёными названы действенные стратегии по укреплению любовных отношений. Исследованиями руководил клинический и социальный психолог из США Роберт Розенталь.
Названы стратегии по укреплению любовных отношений

Специалист отметил, что на реальные поступки избранника / избранницы возможно ненавязчиво влиять посредством положительного мышления о его /её желаемом поведении. Сверх того, если поддерживать в себе позитивные ожидания о своём партнёре, здоровье и его работоспособность за непродолжительное время улучшатся, и, как следствие, укрепятся любовные взаимоотношения.

Немаловажным фактором является и психологическая поддержка в любых жизненных ситуациях. Заявления в негативном тоне лучше устранить, так как это лишь отдалит супругов друг от друга.

Не зря говорят, что долг красен платежом. Применяя это выражение на взаимоотношения влюблённых, следует отметить следующее: в случае, когда один партнёр делает что-то приятное второму, тому следует стараться отблагодарить его тем же.

Когда один из супругов зацикливается на каком-либо недуге или проблемах, связанных с работой, нужно незамедлительно предоставить ему альтернативный взгляд на сложившуюся ситуацию – более позитивный. Слушание любимого /любимой с искренним сочувствием позволит ему /ей поделиться своими переживаниями, мыслями, стрессом. Кроме того, это позволит двоим сблизиться на уровне эмоций.

Если отношения уже слишком угасли и нависла угроза их полного разрыва, в данном случае сберечь брак поможет безусловное положительное отношение. Нужно постараться приостановить собственные мнения и чувства, а вместо этого просто ценить своего партнёра.

Ещё одна стратегия по укреплению любовных отношений – умение прощать в любых ситуациях.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:07

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