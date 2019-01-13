В Hyundai разработали систему поддержки водителей с ослабленным слухом





Сигнал будет выводиться на экран, установленный в салоне транспортного средства. Система может распознавать любой звук, поступающий из внешней среды, затем он отображается на дисплее и передается посредством вибрации руля. Производители решили объединить сразу 2 системы: первая преобразует звук из окружающего пространства и салона транспортного средства.Это становится возможным благодаря внедрению Audio-Visual Conversion. Второй шаг заключается в подключении программы с тактильным звуком под названием Audio-Tactile Conversion. Отметим, что в разработке последнего программного обеспечения использовались элементы ИИ.