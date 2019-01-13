В Hyundai разработали систему поддержки водителей с ослабленным слухом
Автоконцерн Hyundai разработал специальную систему, поддерживающую водителей с ослабленным слухом. С её помощью они смогут реагировать на сигналы, которые издаются машинами полиции, скорой помощи и т.д.
Сигнал будет выводиться на экран, установленный в салоне транспортного средства. Система может распознавать любой звук, поступающий из внешней среды, затем он отображается на дисплее и передается посредством вибрации руля. Производители решили объединить сразу 2 системы: первая преобразует звук из окружающего пространства и салона транспортного средства.
Это становится возможным благодаря внедрению Audio-Visual Conversion. Второй шаг заключается в подключении программы с тактильным звуком под названием Audio-Tactile Conversion. Отметим, что в разработке последнего программного обеспечения использовались элементы ИИ.
Сигнал будет выводиться на экран, установленный в салоне транспортного средства. Система может распознавать любой звук, поступающий из внешней среды, затем он отображается на дисплее и передается посредством вибрации руля. Производители решили объединить сразу 2 системы: первая преобразует звук из окружающего пространства и салона транспортного средства.
Это становится возможным благодаря внедрению Audio-Visual Conversion. Второй шаг заключается в подключении программы с тактильным звуком под названием Audio-Tactile Conversion. Отметим, что в разработке последнего программного обеспечения использовались элементы ИИ.
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:00