Черника и брюссельская капуста возглавили список защищающих организм от онкологии продуктов





В составе черники имеется значительное количество витаминов и антиоксидантов. Последние позволяют нейтрализовать действие свободных радикалов, тем самым минимизируя риски появления онкологии. Брюссельская капуста тоже содержит немало витаминов и микроэлементов, а имеющийся в ее составе сульфорафан заметно усиливает защитные свойства организма. Помогает продукт избавиться также от токсинов и шлаков. Настаивают эксперты и на пользе имбиря, мешающего распространению злокачественных клеток.Зеленый чай, помимо антиоксидантов, может похвастаться содержанием полифенолов, защищающих организм от раковых заболеваний. Улучшает такой напиток и метаболизм, очищая от шлаков и других вредных веществ. Еще одним полезным продуктом названы апельсины, так как имеющийся в них витамин C способствует укреплению иммунитета. Также борются эти цитрусовые со свободными радикалами.