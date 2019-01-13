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Черника и брюссельская капуста возглавили список защищающих организм от онкологии продуктов

Черника и брюссельская капуста оказались во главе списка продуктов, помогающих предотвратить развитие онкологии. Учитывая распространенность такого недуга, их необходимо включить в свой рацион, подчеркнули ученые.
Черника и брюссельская капуста возглавили список защищающих организм от онкологии продуктов

В составе черники имеется значительное количество витаминов и антиоксидантов. Последние позволяют нейтрализовать действие свободных радикалов, тем самым минимизируя риски появления онкологии. Брюссельская капуста тоже содержит немало витаминов и микроэлементов, а имеющийся в ее составе сульфорафан заметно усиливает защитные свойства организма. Помогает продукт избавиться также от токсинов и шлаков. Настаивают эксперты и на пользе имбиря, мешающего распространению злокачественных клеток.

Зеленый чай, помимо антиоксидантов, может похвастаться содержанием полифенолов, защищающих организм от раковых заболеваний. Улучшает такой напиток и метаболизм, очищая от шлаков и других вредных веществ. Еще одним полезным продуктом названы апельсины, так как имеющийся в них витамин C способствует укреплению иммунитета. Также борются эти цитрусовые со свободными радикалами.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:55

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