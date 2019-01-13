Бывший супруг Бузовой Дмитрий Тарасов перевернулся на снегоходе

«Дмитрий, с Вами все хорошо? Вы же футболист, вам нужно беречь свои ноги! А снегоходы не всегда можно назвать «безопасным транспортом», - пишут в Сети.

«Что-то все тут как-то подозрительно. Только Бузова показала, что выпала из гамака, как Тарасов выложил в Сеть, как перевернулся со снегохода..», - отметила внимательная подписчица футболиста.

