Бывший супруг Бузовой Дмитрий Тарасов перевернулся на снегоходе
Экс-избранник Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов опубликовал в личном микроблоге новую фотографию.
На своем свежем снимке российский спортсмен запечатлен, лежащим на снегу.
Нужно сказать, что новая публикация Тарасова не на шутку перепугала интернет-пользователей, по мнению которых, футболист мог получить очень серьезную травму из-за падения со снегохода.
На свежем кадре спортсмена, он лежит рядом с перевернувшимся транспортным средством. Возле знаменитости лежит еще кто-то, однако Тарасов не стал рассказывать подписчикам, с кем он решил прокатиться на снегоходе и попал в «аварию».
Стоит подчеркнуть, что новая публикация бывшего супруга новоиспеченной российской артистки не осталась незамеченной. За считанные часы она набрала почти 21 тысячу лайков и огромнейшее количество комментариев, в которых фолловеры интересовались у Тарасова, все ли с ним нормально.
К слову, некоторые читатели обратили внимание на то, что Тарасов опубликовал фото, на котором он перевернулся на снегоходе, как раз после того, как Бузова выложила у себя на страничке в Instagram видео, где выпадает из гамака. Для пользователей Сети этот момент оказался очень подозрительным.
На своем свежем снимке российский спортсмен запечатлен, лежащим на снегу.
Нужно сказать, что новая публикация Тарасова не на шутку перепугала интернет-пользователей, по мнению которых, футболист мог получить очень серьезную травму из-за падения со снегохода.
На свежем кадре спортсмена, он лежит рядом с перевернувшимся транспортным средством. Возле знаменитости лежит еще кто-то, однако Тарасов не стал рассказывать подписчикам, с кем он решил прокатиться на снегоходе и попал в «аварию».
Стоит подчеркнуть, что новая публикация бывшего супруга новоиспеченной российской артистки не осталась незамеченной. За считанные часы она набрала почти 21 тысячу лайков и огромнейшее количество комментариев, в которых фолловеры интересовались у Тарасова, все ли с ним нормально.
«Дмитрий, с Вами все хорошо? Вы же футболист, вам нужно беречь свои ноги! А снегоходы не всегда можно назвать «безопасным транспортом», - пишут в Сети.
К слову, некоторые читатели обратили внимание на то, что Тарасов опубликовал фото, на котором он перевернулся на снегоходе, как раз после того, как Бузова выложила у себя на страничке в Instagram видео, где выпадает из гамака. Для пользователей Сети этот момент оказался очень подозрительным.
«Что-то все тут как-то подозрительно. Только Бузова показала, что выпала из гамака, как Тарасов выложил в Сеть, как перевернулся со снегохода..», - отметила внимательная подписчица футболиста.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:09