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Биологи в Канаде впервые сняли на видео поедающих падаль зайцев

В Канаде биологам впервые удалось снять на видео занимающихся поеданием падали зайцев. Ученые давно подозревали, что обитающие на северо-западе страны животные питаются мясом, но зафиксировать процесс прежде не удавалось.
Биологи в Канаде впервые сняли на видео поедающих падаль зайцев

Пожирателями падали оказались зайцы-беляки, населяющие хвойные и лиственные леса. Как правило, питаться эти животные предпочитают молодыми побегами, листьями, также в их рацион входит кора, ветки и т.д. Накануне же группе исследователей из Торонтского и Альбертского университетов удалось доказать, что такие животные, кроме того, поедают еще и падаль.

Чтобы снять процесс в зонах обитания зайцев указанной разновидности, эксперты разложили тушки, установив поблизости камеры. В итоге оказалось, что в 12% случаев беляки не отказывались полакомиться трупами сородичей. Обычно такой рацион у них наблюдался зимой. По предположениям ученых, посредством указанных действий зайцы пытались восстановить в организме баланс питательных веществ. Примечательно, что помимо поедания трупов хищных животных и птиц зайцы оказались еще и каннибалами.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:40

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