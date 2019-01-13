В Беларуси оппозиция призывает к ограничению вещания российского ТВ





Наступивший год объявлен оппозиционерами «годом белорусского языка» и «наиболее важным фактором нацбезопасности страны», так как они усмотрели в политической обстановке активизацию неких «информационных атак» против их государства. Члены партии в рамках очередного съезда призвали граждан республики углублённо изучать белорусский язык, совершенствовать его, и разговаривать на нём в быту. Для достижения этого оппозиция предлагает создавать в учебных учреждениях белорусскоязычные группы и движения.Помимо этого, члены БНФ потребовали от правительства Беларуси ограничить вещание российского ТВ, а вместо этого транслировать собственные телепередачи.