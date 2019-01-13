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В Беларуси оппозиция призывает к ограничению вещания российского ТВ

В Беларуси оппозиция, именуемая «Белорусским народным фронтом», призывает к ограничению на территории их страны вещания российского ТВ. Ещё одно требование представителей политического блока – использование всеми гражданами соседнего государства белорусского языка, включая бытовые ситуации.
В Беларуси оппозиция призывает к ограничению вещания российского ТВ

Наступивший год объявлен оппозиционерами «годом белорусского языка» и «наиболее важным фактором нацбезопасности страны», так как они усмотрели в политической обстановке активизацию неких «информационных атак» против их государства. Члены партии в рамках очередного съезда призвали граждан республики углублённо изучать белорусский язык, совершенствовать его, и разговаривать на нём в быту. Для достижения этого оппозиция предлагает создавать в учебных учреждениях белорусскоязычные группы и движения.

Помимо этого, члены БНФ потребовали от правительства Беларуси ограничить вещание российского ТВ, а вместо этого транслировать собственные телепередачи.



 
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Политика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:27

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