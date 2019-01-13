АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитые любовницы, разрушившие звездные семьи
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Instagram: Нюша опубликовала фото кормления дочки

Поп-исполнительница Нюша опубликовала в Instagram фото кормления новорожденной дочки. Девочка появилась на свет в одной из клиник Майами в начале ноября предыдущего года.
Instagram: Нюша опубликовала фото кормления дочки

На снимке Нюша запечатлена на улице сидящей в широком кресле. Наследницу артистка скрывает от объектива фотокамеры тканью. Поклонники похвалили своего кумира за то, что она посвящает свободное время ребёнку, а не нанимает нянь, подобно многим звёздам шоу-бизнеса. Также Instagram-пользователям певицы понравилось её решение вскармливать дочь самой, а не переводить малышку на искусственные молочные смеси.
Instagram: Нюша опубликовала фото кормления дочки

«Настоящее чудо», – подписала Нюша снимок, добавив хештеги «С добрым утром» и «Пусть весь мир подождёт». Всего за 7 часов количество лайков, поставленных фолловерами новой фотографии селебрити, достигло 160 тысяч.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Самсонов женится на новой
Биологи в Канаде впервые сняли на видео
Скоро на проекте «Дом-2» могут
В Беларуси оппозиция призывает к
Актер Орландо Блум празднует свое
Бывший супруг Бузовой Дмитрий Тарасов
Instagram: Нюша опубликовала фото
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев
Анна Седокова решила изменить цвет волос
Анастасия Волочкова поздравила фанатов
Уволенные из Facebook за инакомыслие
Пьяный житель Башкирии убил жену и двух
Instagram: Алсу перепутали с супругой
Андрей Малахов отписался от беременной
Боль при нажатии на грудную клетку
Знаменитые любовницы, разрушившие
Эдди Мерфи анонсировал продолжение
Оптическая иллюзия с котом озадачила
Xiaomi выпустила рюкзак в стиле робота
Одиночество является причиной
В 2019 году в производство поступит
Одноклассники Александра Головина в
В Сети обнародовано видео с посетившими
Модель Ирина Шейк поразила поклонников
Ксения Собчак опубликовала в Instagram
Уфологи нашли на картине XV века
Специалист NASA Мишель Таллер
Максим Галкин назвал Ольгу Бузову
Евгений Кафельников заявил, что у него
Ученые выяснили, когда супервулкан
Просмотреть все новости