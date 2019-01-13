Instagram: Нюша опубликовала фото кормления дочки





На снимке Нюша запечатлена на улице сидящей в широком кресле. Наследницу артистка скрывает от объектива фотокамеры тканью. Поклонники похвалили своего кумира за то, что она посвящает свободное время ребёнку, а не нанимает нянь, подобно многим звёздам шоу-бизнеса. Также Instagram-пользователям певицы понравилось её решение вскармливать дочь самой, а не переводить малышку на искусственные молочные смеси.«Настоящее чудо», – подписала Нюша снимок, добавив хештеги «С добрым утром» и «Пусть весь мир подождёт». Всего за 7 часов количество лайков, поставленных фолловерами новой фотографии селебрити, достигло 160 тысяч.