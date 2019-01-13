Анна Седокова решила изменить цвет волос





Прежде Анна Седокова была шатенкой, и теперь, естественно, не все поклонники положительно восприняли изменения во внешности своего кумира. Более консервативные фанаты отметили, что ранее артистка им нравилась больше, другие похвалили её за смелость и назвали очень эффектной. Само фото всего за час набрало почти 110 тысяч отметок «Мне нравится».Тем не менее, остаётся неизвестным, в действительности ли Анна Седокова выкрасила волосы в рыжий цвет, или она прибегла к редактированию снимка в фотошопе, ведь певица поинтересовалась мнением Instagram-подписчиков, подписав кадр следующими словами: «Да или нет?»