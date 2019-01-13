АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитые любовницы, разрушившие звездные семьи
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Андрей Малахов отписался от беременной Виктории Лопыревой из-за романа модели с женатым мужчиной

Андрей Малахов решил разорвать дружбу с Викторией Лопыревой, которую подозревают в романе с женатым мужчиной. Уже в ближайшие месяцы экс-избранница Николая Баскова должна родить малыша.
Андрей Малахов отписался от беременной Виктории Лопыревой из-за романа модели с женатым мужчиной

Долгое время оставалось неизвестным, кто стал новым избранником Виктории Лопыревой, но накануне ее заметили на пляже в Майами с Игорем Булатовым, что стало причиной скандала. Все потому, что мужчина состоит в браке с дочерью олигарха Татой Карапетян, пара вместе растит детей. Лопыреву тут же обвинили в том, что она разрушила семью, но представители модели поспешили опровергнуть информацию, заявив, что избранница Булатова уже подала на развод, что произошло еще летом.

Впрочем, многие по-прежнему считают, что виновницей расставания супругов стала Лопырева. Андрей Малахов на фоне этого решил отписаться от страницы модели, написав в комментариях под ее постом, что потрясен снимками из Майями. После этого пресса начала еще более активно обсуждать ситуацию в жизни звезды.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Черника и брюссельская капуста
Алексей Самсонов женится на новой
Биологи в Канаде впервые сняли на видео
Скоро на проекте «Дом-2» могут
В Беларуси оппозиция призывает к
Актер Орландо Блум празднует свое
Бывший супруг Бузовой Дмитрий Тарасов
Instagram: Нюша опубликовала фото
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев
Анна Седокова решила изменить цвет волос
Анастасия Волочкова поздравила фанатов
Уволенные из Facebook за инакомыслие
Пьяный житель Башкирии убил жену и двух
Instagram: Алсу перепутали с супругой
Андрей Малахов отписался от беременной
Боль при нажатии на грудную клетку
Знаменитые любовницы, разрушившие
Эдди Мерфи анонсировал продолжение
Оптическая иллюзия с котом озадачила
Xiaomi выпустила рюкзак в стиле робота
Одиночество является причиной
В 2019 году в производство поступит
Одноклассники Александра Головина в
В Сети обнародовано видео с посетившими
Модель Ирина Шейк поразила поклонников
Ксения Собчак опубликовала в Instagram
Уфологи нашли на картине XV века
Специалист NASA Мишель Таллер
Максим Галкин назвал Ольгу Бузову
Евгений Кафельников заявил, что у него
Просмотреть все новости