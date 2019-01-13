Андрей Малахов отписался от беременной Виктории Лопыревой из-за романа модели с женатым мужчиной
Андрей Малахов решил разорвать дружбу с Викторией Лопыревой, которую подозревают в романе с женатым мужчиной. Уже в ближайшие месяцы экс-избранница Николая Баскова должна родить малыша.
Долгое время оставалось неизвестным, кто стал новым избранником Виктории Лопыревой, но накануне ее заметили на пляже в Майами с Игорем Булатовым, что стало причиной скандала. Все потому, что мужчина состоит в браке с дочерью олигарха Татой Карапетян, пара вместе растит детей. Лопыреву тут же обвинили в том, что она разрушила семью, но представители модели поспешили опровергнуть информацию, заявив, что избранница Булатова уже подала на развод, что произошло еще летом.
Впрочем, многие по-прежнему считают, что виновницей расставания супругов стала Лопырева. Андрей Малахов на фоне этого решил отписаться от страницы модели, написав в комментариях под ее постом, что потрясен снимками из Майями. После этого пресса начала еще более активно обсуждать ситуацию в жизни звезды.
Долгое время оставалось неизвестным, кто стал новым избранником Виктории Лопыревой, но накануне ее заметили на пляже в Майами с Игорем Булатовым, что стало причиной скандала. Все потому, что мужчина состоит в браке с дочерью олигарха Татой Карапетян, пара вместе растит детей. Лопыреву тут же обвинили в том, что она разрушила семью, но представители модели поспешили опровергнуть информацию, заявив, что избранница Булатова уже подала на развод, что произошло еще летом.
Впрочем, многие по-прежнему считают, что виновницей расставания супругов стала Лопырева. Андрей Малахов на фоне этого решил отписаться от страницы модели, написав в комментариях под ее постом, что потрясен снимками из Майями. После этого пресса начала еще более активно обсуждать ситуацию в жизни звезды.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:26