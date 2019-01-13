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Боль при нажатии на грудную клетку указывает на дефицит витамина D

Специалисты выясняли, что боль при нажатии на грудную клетку указывает на дефицит витамина D. Другими симптомами, указывающими на нехватку данного вещества, являются кариес, потеря слуха или боли в костях.

Боль при нажатии на грудную клетку указывает на дефицит витамина D

Исследователи заявляют, что витамин D регулирует количество фосфата и кальция в организме, и его нехватка может привести к весьма негативным последствиям. На дефицит этого вещества может указывать мышечная слабость или запор. Также одним из признаков может быть появлении боли при нажатии на центральную часть грудной клетки. Дискомфортные ощущения при нажатии в этой области тела объясняется изменениями в костно-хрящевых тканях, которые происходят при нехватке витамина D.

Специалисты советуют внести в свой рацион продукты со большим содержанием данного вещества. Поднять уровень витамина D поможет употребление таких продуктов, как печень трески, лосося и форели, а также мяса, натурального йогурта, яичного желтка и молока.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:16

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