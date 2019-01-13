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Знаменитые любовницы, разрушившие звездные семьи
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Знаменитые любовницы, разрушившие звездные семьи

В современном мире личная жизнь знаменитостей выставлена напоказ, и скрывать что-то от публики становится сложно. Особенный резонанс вызывают истории, в которых появляется “третий лишний”. В этой статье “ДНИ24” вспомнят наиболее громкие скандалы с участием любовниц, разрушивших звездные семьи.
Знаменитые любовницы, разрушившие звездные семьи

Сергей Жигунов и Вера Новикова


Звезда сериала “Моя прекрасная няня” Сергей Жигунов всегда имел статус примерного семьянина, ведь его брак с Верой Новиковой сохранялся долгие годы. Однако на съемочной площадке актер влюбился не только в героиню Анастасии Заворотнюк, но и в саму артистку. Развод дался супруге “Максима Шаталина” тяжело, а вот интрижка с коллегой получила счастливый финал только на экране, ведь “няня Вика” быстро нашла нового возлюбленного, а Жигунов с разбитым сердцем поспешил вернуться к бывшей жене.
Знаменитые любовницы, разрушившие звездные семьи

Принцесса Диана и принц Чарльз


Один из самых громких скандалов в королевской семье Британии связан как раз с принцем Чарльзом. Хотя трудно сказать, что его брак с принцессой Дианой был по любви, новая супруга наследника престола быстро полюбилась общественности благодаря своей простоте и близости к народу. Новость об измене принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз для многих стала шоком, а Диана расторгла брак. До сих пор не все граждане простили родственнику Елизаветы II его поступок, а новая жена не получила популярности у британцев.
Знаменитые любовницы, разрушившие звездные семьи

Джонни Депп и Ванесса Паради


Деппа и Паради считали идеальной парой, но никто из них не спешил идти под венец, даже несмотря на общих детей. Однако в какой-то момент на съемках актер познакомился с Эмбер Херд, вскружившей ему голову. Не долго думая, Депп позвал коллегу замуж, а Ванесса Паради тяжело переживала предательство. Впрочем, брак звезды “Пиратов Карибского моря” не продержался долго из-за его вспыльчивого характера.
Знаменитые любовницы, разрушившие звездные семьи

Константин и Яна Меладзе


Супруга известного композитора никогда не была персоной публичной, редко оказываясь в объективах камер. К тому же, личную жизнь Константин Меладзе всячески скрывал от широких масс. Поэтому когда стало известно о его романе с Верой Брежневой, многие оказались шокированы, а кто-то даже разочаровался в Меладзе.
Знаменитые любовницы, разрушившие звездные семьи

Брэд Питт и Дженнифер Энистон


Их считали одной из красивейших пар Голливуда, и все верили, что у актеров отношения складываются серьезно и надолго. Однако во время совместных съемок Питт влюбился в коллегу Анджелину Джоли, оставив звезду “Друзей”. Для Энистон разрыв стал настоящим ударом, и многие поклонники пары были на ее стороне. Впрочем, новый брак актера распался, хотя после этого многие надеялись на воссоединение некогда любимой всеми пары, чего так и не случилось.
Знаменитые любовницы, разрушившие звездные семьи

Андрей Аршавин и Юлия Барановская


У футболиста всегда складывались непростые отношения с женщинами, хотя в браке с Барановской и появились трое детей. Постоянство Аршавину надоело, и он закрутил роман с Алисой Казьминой, бросив семью. Впрочем, согласно слухам, долго эти отношения не продлились, споры с бывшей продолжаются, да и карьера спортсмена оставляет желать лучшего.
Знаменитые любовницы, разрушившие звездные семьи

Максим Матвеев и Яна Сексте


Матвеев и его первая супруга познакомились на съемках, довольно быстро, в итоге связав себя узами брака. Однако хватило пары на пару лет, а затем актер во время работы с Елизаветой Боярской закрутил с ней роман. После метаний Матвеев все же бросил жену и уехал к новой возлюбленной. С Елизаветой Боярской он счастлив в браке до сих пор.
Знаменитые любовницы, разрушившие звездные семьи

Валерий и Инна Меладзе


Любовь к экс-участницам “ВИА Гры” у братьев Меладзе в крови. Впрочем, младший обошел старшего, ведь скрывал роман с Альбиной Джанабаевой от жены много лет. Кроме того, у пары успел родиться общий сын. Для супруги артиста предательство мужа стало серьезным ударом, и история долго обсуждалась в СМИ. В итоге связь негативно отразилась на репутации Джанабаевой и Валерия Меладзе, но пара счастлива вместе до сих пор.
Знаменитые любовницы, разрушившие звездные семьи

Френсис Томелти и Стинг


Стинг влюбился в подругу своей супруги, бросив в итоге последнюю спустя шесть лет брака. Любовницей музыканта оказалась Труди Стайлер, которая сразу приглянулась певцу, но роман у них закрутился только спустя три года с момента знакомства. В итоге образовалась крепкая семья, которая и по сей день дружна.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:07

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