Знаменитые любовницы, разрушившие звездные семьи

Сергей Жигунов и Вера Новикова

Принцесса Диана и принц Чарльз

Джонни Депп и Ванесса Паради

Константин и Яна Меладзе

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Андрей Аршавин и Юлия Барановская

Максим Матвеев и Яна Сексте

Валерий и Инна Меладзе

Френсис Томелти и Стинг





Звезда сериала “Моя прекрасная няня” Сергей Жигунов всегда имел статус примерного семьянина, ведь его брак с Верой Новиковой сохранялся долгие годы. Однако на съемочной площадке актер влюбился не только в героиню Анастасии Заворотнюк, но и в саму артистку. Развод дался супруге “Максима Шаталина” тяжело, а вот интрижка с коллегой получила счастливый финал только на экране, ведь “няня Вика” быстро нашла нового возлюбленного, а Жигунов с разбитым сердцем поспешил вернуться к бывшей жене.Один из самых громких скандалов в королевской семье Британии связан как раз с принцем Чарльзом. Хотя трудно сказать, что его брак с принцессой Дианой был по любви, новая супруга наследника престола быстро полюбилась общественности благодаря своей простоте и близости к народу. Новость об измене принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз для многих стала шоком, а Диана расторгла брак. До сих пор не все граждане простили родственнику Елизаветы II его поступок, а новая жена не получила популярности у британцев.Деппа и Паради считали идеальной парой, но никто из них не спешил идти под венец, даже несмотря на общих детей. Однако в какой-то момент на съемках актер познакомился с Эмбер Херд, вскружившей ему голову. Не долго думая, Депп позвал коллегу замуж, а Ванесса Паради тяжело переживала предательство. Впрочем, брак звезды “Пиратов Карибского моря” не продержался долго из-за его вспыльчивого характера.Супруга известного композитора никогда не была персоной публичной, редко оказываясь в объективах камер. К тому же, личную жизнь Константин Меладзе всячески скрывал от широких масс. Поэтому когда стало известно о его романе с Верой Брежневой, многие оказались шокированы, а кто-то даже разочаровался в Меладзе.Их считали одной из красивейших пар Голливуда, и все верили, что у актеров отношения складываются серьезно и надолго. Однако во время совместных съемок Питт влюбился в коллегу Анджелину Джоли, оставив звезду “Друзей”. Для Энистон разрыв стал настоящим ударом, и многие поклонники пары были на ее стороне. Впрочем, новый брак актера распался, хотя после этого многие надеялись на воссоединение некогда любимой всеми пары, чего так и не случилось.У футболиста всегда складывались непростые отношения с женщинами, хотя в браке с Барановской и появились трое детей. Постоянство Аршавину надоело, и он закрутил роман с Алисой Казьминой, бросив семью. Впрочем, согласно слухам, долго эти отношения не продлились, споры с бывшей продолжаются, да и карьера спортсмена оставляет желать лучшего.Матвеев и его первая супруга познакомились на съемках, довольно быстро, в итоге связав себя узами брака. Однако хватило пары на пару лет, а затем актер во время работы с Елизаветой Боярской закрутил с ней роман. После метаний Матвеев все же бросил жену и уехал к новой возлюбленной. С Елизаветой Боярской он счастлив в браке до сих пор.Любовь к экс-участницам “ВИА Гры” у братьев Меладзе в крови. Впрочем, младший обошел старшего, ведь скрывал роман с Альбиной Джанабаевой от жены много лет. Кроме того, у пары успел родиться общий сын. Для супруги артиста предательство мужа стало серьезным ударом, и история долго обсуждалась в СМИ. В итоге связь негативно отразилась на репутации Джанабаевой и Валерия Меладзе, но пара счастлива вместе до сих пор.Стинг влюбился в подругу своей супруги, бросив в итоге последнюю спустя шесть лет брака. Любовницей музыканта оказалась Труди Стайлер, которая сразу приглянулась певцу, но роман у них закрутился только спустя три года с момента знакомства. В итоге образовалась крепкая семья, которая и по сей день дружна.