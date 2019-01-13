Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев признался, что снова живет со своей 63-летней супругой

«Я раньше верил в вашу любовь! Даже с подругой ругался из-за вашей пары, так как считал, что «любви все возрасты покорны», но сейчас..Это же ужас, что вы устроили! Противно на вас смотреть даже! Отписываюсь!», - написал один из подписчиков Солнцева под его свежим постом.



Буквально пять часов назад шоумен в Instagram выложил свежее фото, где изображен с 63-летней возлюбленной.Под новым снимком Солнцев сообщил интернет-пользователям, что они с Терешкович снова живут вместе, так как все-таки смогли все невзгоды оставить в прошлом году, который для их семейства был очень «непростым».По словам звезды «Дома-2», они с Екатериной все наконец-таки решили, поэтому сейчас смотрят с оптимизмом в будущее. В конце своего поста Гоген подчеркнул, что желает того же и своим подписчикам.Стоит сказать, что на новую публикацию телезнаменитости тут же отреагировали его недоброжелатели, которые принялись в очередной раз буквально закидывать Солнцева и Терешкович нелицеприятными высказываниями.Некоторые читатели подчеркнули, что уже устали наблюдать за «балаганом», который устроили Солнцев и Катя не только в соцсетях, но и на передачах, а кое-то и вовсе заявил, что раньше верил в «любовь» звезд, но сейчас разочаровался в парочке, поэтому больше не намерен следить за их личной жизнью.